La madre de Salma Hayek defiende a su hija en la polémica de Balenciaga

Satanismo, pedofilia, sangre, peluches, BDSM... La increíble polémica que ha rodeado las últimas campañas publicitarias de la firma Balenciaga, que además ha dado algunos coletazos salpicando al alt-right norteamericano y que algunos usuarios han hilado con la red de abusos de Jeffrey Epstein ha acabado con muchas miradas apuntando a François-Henri Pinault, el empresario y multimillonario francés, marido de Salma Hayek.

Pinault es el director general de Kering, empresa que administra Balenciaga, y fundador y presidente de Artemis Groupe, que contiene la compañía de subastas Christie's, de la cual también han salido a la luz algunos objetos de contenido siniestro y pedófilo que han sido puestos a la venta. Todo ello ha hecho que se le hayan pedido explicaciones o, al menos, unas disculpas públicas a la actriz mexicana, ya que su marido no está por la labor de hablar del asunto ni emitir ningún comunicado.

Es por ese intento desde las redes de que alguien se pronuncie que ha hablado Diana Jiménez Medina, la madre de la intérprete nominada al Oscar de 56 años "¿Mi hija qué tiene que ver con eso? Yo creo que como Salmita nunca ha dado nada qué decir, se agarran a ese incidente, a ese error de ese empleado para involucrarla a ella", ha dicho, sin especificar a cuál de los empleados se refiere, dada la cantidad de personas involucradas en las campañas que dieron luz verde o que estaban presentes cuando se tomaron las fotografías.

"Pero no es más que malas vibras y malas intenciones de la gente y son cosas que yo ni siquiera las quiero ver. No vale la pena. Mi hija está por encima de cualquier habladuría, porque no son más que habladurías", ha zanjado Diana Jiménez, visiblemente molesta por lo sucedido.

Aún así, quiso agrecer "la oportunidad de decirle al mundo que Salma no merece que la critiquen porque tiene muchas cosas que enseñarnos". "Como ser humano su evolución ha sido grande. Y no es porque sea mi hija, pero ahora quiero que alguien me diga que no es cierto", ha defendido Diana a su hija.

Antes de finalizar explicando que pronto la veráen Francia por las fiestas -y donde también estará su exesposo y padre de la actriz, Sami Hayek, con quien mantiene una buena relación-, ha recalcado: "Todos los que tratan de mancharla pues se les regresará, porque es la ley de la vida. Así que [ella está] tranquila, que todos sepan que mi hija es grande por ella misma".