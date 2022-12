ElXokas se disculpa tras ser criticado por su actitud con sus padres y asegura que está pasando una mala racha: "Los quiero mucho"

ElXokas volvió a protagonizar una nueva polémica este pasado jueves. El streamer fue ampliamente criticado por un vídeo que rápidamente se hizo viral donde criticaba a sus padres y se dirigía a ellos de una forma agresiva.

En las imágenes, que ya han desaparecido de Twitter tras una denuncia de copyright, se quejaba de que cada vez que llamaba a casa, no podía hablar bien con su abuela porque sus padres tenían otra conversación al lado del teléfono y no se escuchaba bien.

"Mis putos padres, que son retrasados, siempre me hacen lo puto mismo y es que me suda la polla", comentó, esperando a su madre viera su enfado y cambiara de actitud.

Muchos se han sorprendido con las formas de hablar y han señalado que esa no es manera de compartir su frustración. Sin embargo, otros le han defendido señalando que a veces, cuando algo te molesta, es normal hablar así, pero que él siempre ha hablado con devoción de sus padres.

Y así lo ha vuelto a recalcar el propio gallego, que se ha disculpado en su último directo, arrepentido por su actitud. "Hacia tiempo que no me superaba una situación, no me gusta estar vulnerado, pero me ha superado y lo siento", ha declarado: "Pido disculpas a todos, a mis padres tambien les pedi perdón, les quiero mucho"

Sabéis que soy el primero en lanzarse contra las actitudes de mierda del xokas y él cómo figura pública.



En este caso ha rectificado y lo ha reconocido. pic.twitter.com/EAOWN94ONs — Papajoshh (@Papajoshh) December 15, 2022

"Es una situacion que no estoy encauzando bien y que lo siento, es muy importante para mi y lo siento", ha continuado, refiriendose al dinero que aún debe por el piso que se ha comprado y el resto de problemas que se acumulan, incluyendo la enfermedad de su abuela.

"Siento no estar a la altura siempre", ha continuado en un directo donde casi rompe a llorar: "Ha sido un año de cosas muy buenas y muy malas y creo que lo he llevado ciertamente bien, pero ha habido momentos en los que no lo he llevado tan bien".