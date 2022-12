Aragonès plantea una reforma de la Constitución para lograr un referéndum de autodeterminación acordado

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha planteado este viernes una reforma de la Constitución para hacer posible la celebración de un referéndum de autodeterminación acordado con el Gobierno en Cataluña.

"Si el problema es la reforma de la Constitución y no es la voluntad política, abordémoslo", ha destacado en una entrevista en Cadena Ser, donde ha insistido en su voluntad de acordar un referéndum con el Gobierno.

Sin embargo, ha evitado especular sobre si estaría por celebrar uno de carácter unilateral si no fuera posible.

Se tiene que abordar la "relación de Cataluña y España"

Aragonès ha replicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ahora se tiene que abordar la "relación de Cataluña y España": "Esto no se acaba aquí".

Mientras Sánchez dijo el jueves por la noche desde Bruselas que con la reforma del Código Penal el 'procés' "se ha acabado", el jefe del ejecutivo catalán ha asegurado este viernes que él no renuncia a la independencia.

"Si alguien piensa que porque hemos llegado a acuerdos, hemos renunciado a nuestras convicciones, es que no entienden lo que pasa en Cataluña", ha avisado. A pesar de la posición del Gobierno, Aragonés ha exigido "entrar en los próximos meses" a la "cuestión de fondo" y hablar sobre "todas las opciones".

"Cuando hay posiciones opuestas se tienen que intercambiar opiniones e intentar caminos para encontrar soluciones", ha dicho. Si bien Aragonés se abre a discutir una reforma del estatuto si alguna parte lo pone sobre la mesa, el presidente apuesta por un referéndum pactado con el Estado como la "vía más efectiva" para lograr la independencia. Preguntado por si utilizarán esta carta para condicionar el apoyo a Sánchez en el futuro, Aragonés ha admitido que "evidentemente" aprovecharán "todas las oportunidades para intentar avanzar" hacia un referéndum.

Sedición y malversación

Aragonés ha hecho una valoración "positiva" de la aprobación de la reforma del Código Penal y ha negado que hubiera malversación en el caso del 1-O. Así, ha defendido los cambios en este delito cuando no hay ánimo de lucro, para evitar que se utilice para "perseguir actuaciones que son meramente políticas".

El Congreso aprobó el jueves la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición, modifica el de malversación para establecer penas de entre 1 y 4 años cuando no haya ánimo de lucro, reformula el de desórdenes públicos agravados, y crea un de enriquecimiento ilícito para cargos públicos.

Mientras que ERC defiende la reforma y el PDeCAT justifica el apoyo por el hecho de que considera que el Código Penal ahora queda mejor, Junts y la CUP lo han criticado. "Nosotros votaremos que no porque no somos delincuentes", dijo el diputado de Junts Josep Pagès, criticando que con este acuerdo ERC está reconociendo que el referéndum del 1-O "fue delito". La portavoz de la CUP en la cámara baja, Mireia Vehí, alertó de los efectos no deseados que puede tener la nueva malversación y la reforma de los desórdenes públicos.