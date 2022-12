Elisenda Roca abre su corazón sobre el maltrato que sufrió durante años

Aunque ella ha aclarado que "es ficción", lo cierto es que es imposible no entrever su propia vida entre las páginas de Animals ferits ['Animales heridos', en castellano], su nuevo libro. Elisenda Roca, quien este mismo año tomase el relevo de Juanjo Cardenal como la voz detrás de Saber y ganar, ha presentado su obra, sincerándose sobre los paralelismos con su propia vida, ya que sobre lo que ha escrito es sobre mujeres maltratadas.

Roca ha colocado como protagonista de su novela a Nora, una mujer que, junto a su madre, ya mayor, y a su grupo de amigos tendrá que hacer frente a un divorcio de la persona con la que ha convivido muchos años y que ha sido, ante todo, un matrimonio muy tóxico. Y además, también largo: nada más y nada menos que quince años. Una cifra que no es baladí porque Elisenda la conoce especialmente bien.

De hecho, al ser preguntada por LOC acerca de las posibles similitudes o, directamente, que Nora fuese su álter ego en la ficción, la periodista y presentadora de 59 años no ha evitado reconocer que existen paralelismos con su propia vida, dado que ella también sufrió malos tratos psicológicos durante el mismo tiempo que su protagonista.

"Tuve una relación complicadísima en la que no me reconocía como una víctima porque todo lo enmascaras, lo maquillas y lo justificas alegando que 'es su forma de ser, a veces tiene un mal carácter'", ha rememorado Elisenda, que rompió aquel matrimonio cuando ella tenía 42 años y ya había tenido un hijo con este hombre.

"Pesan más las virtudes que le ves. Poco a poco, el cerco te va asfixiando hasta que al final no puedes salir", ha recordado, así como que, conforme pasaban los meses cada vez "él depositaba toda su ira" sobre ella. "Aparecía la humillación, el insulto, el desgaste y te empequeñecía hasta el extremo de desaparecer. Cuando la bola crece, la autoestima está destrozada y llega un momento en el que no sabes cómo salir", ha añadido.

Debido a la violencia machista que sufrió, la presentadora y escritora explica que sufrió una parálisis facial que tuvo horribles consecuencias. "El 27% de mi musculatura facial está muerta", ha dicho. Además, ha agregado que cuando le puso punto y final a su matrimonio, sintió una enorme liberación.

"Lo único que te queda cuando adquieres fortaleza es la pregunta de cómo no pude salir antes. La gente no entiende que estás tan débil que no puedes hacer nada", ha explicado como algo que a ella misma le costó darse cuenta. Eso sí, como consuelo, añade, le queda su hijo, Adrià, que ahora tiene 25 años, es músico y junto al que ha creado el podcast 'Algo de esto quedará'.