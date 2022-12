Pablo Motos desvela el contenido de su taza en 'El Hormiguero': "No voy a mentir..."

La tertulia de actualidad de este jueves de El Hormiguero dio mucho juego. Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y Pablo Motos estuvieron charlando como si estuvieran en el salón de su pasa más que en un plató de televisión.

Tras comentar el presentador que la marquesa de Griñón parecía haber recuperado la ilusión en el amor, ella no paró de beber agua de su taza, detalle que no pasó desapercibido.

"Se va a acabar el agua y habrá que traerle más...", señaló Motos, que no se esperaba la respuesta de Falcó: "¿Sabes de lo que me he dado cuenta? Que a los de otras tertulias les ponéis cerveza y a mí siempre agua".

Motos le contestó negativamente entre risas, pero la colaboradora dijo que ese detalle se lo había desvelado Marron, por lo que tuvo que rectificar y dar una explicación.

"Yo no voy a mentir, los jueves me pongo cerveza", confesó el valenciano entre risas. "Yo tampoco voy a hacerlo, y también bebo cerveza los jueves", añadió Del Val.

Juan del Val, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Ni Roca ni Pardo tenían alcohol, sino agua: "No sabía esta información, nos la habéis hurtado vilmente", afirmó la presentadora de Más vale tarde. "Cristina, si quieres algo, solo tienes que pedirlo", le contestó Motos.

"Los jueves es el último programa de la semana, así comenzamos el vuelo", admitió el conductor de El Hormiguero. "Con la cantidad de tonterías que digo, si además me ponen cerveza... Hay veces en las que estoy mejor callada", concluyó Falcó.