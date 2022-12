Pablo Motos, a Tamara Falcó: "Hay un rumor de que has recuperado la ilusión..."

Pablo Motos aprovechó la presencia de Tamara Falcó en la tertulia de actualidad de El Hormiguero este jueves para comentar con ella su participación en el anuncio navideño de Campofrío.

"Están ya todos los clásicos de la Navidad y lo has petado bastante con el anuncio de Campofrío, ¿no? Ha llamado mucho la atención", le dijo el conductor del programa de Antena 3 a la hija de Isabel Preysler.

Falcó se quedó en silencio, dio unos golpes en la mesa y le contestó: "El spot es maravilloso, el director fue estupendo, toda la gente muy bien...". El valenciano insistió: "Y tu frase es: ¡Disculpen! ¿Y los que queremos dejar la falta de fe? En la pareja, no me malinterpreten".

Tamara Falcó, en el anuncio de Campofrío. Campofrío

"Pero claro, permíteme Tamara, hay un rumor por todas partes, por tierra, mar y aire, de que has recuperado la ilusión: ¿Lo has hecho?", le dijo Motos ante las noticias surgidas este jueves sobre la nueva pareja de la marquesa de Griñón.

Falcó, pensativa, miró hacia el techo del plató de El Hormiguero, empezó a hacer gestos con la cabeza y le dijo: "Di algo tú...", y tras un trago de agua, señaló: "La ilusión nunca la he perdido". El presentador comentó: "Que cada uno interprete lo que quiera".

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Hoy estabas muy contenta, y esto lo podemos decir como información periodística", comentó Juan del Val. "Y muy guapa, cuando una tiene luz es por algo", añadió Nuria Roca.

El valenciano destacó que "has venido con un vestido precioso, me ha llamado mucho la atención, y te he visto radiante. Sea lo que sea, me parece muy bien", concluyó Motos.