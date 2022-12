Tamara Falcó, en 'El Hormiguero': "Un médico me dijo que tengo alergia al deporte"

Tras la entrevista a Karlos Arguiñano (que presentó su nuevo libro con más de 600 recetas, Cocina fácil y rico), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad de los jueves en El Hormiguero, compuesta por Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val.

Roca volvió al programa tras faltar la semana pasada por covid, y comentó las secuelas que le habían quedado: "Me he quedado sin uñas de rascarme, me ha producido muchos picores".

A raíz del comentario de la presentadora, Falcó intervino y señaló: "A mí me dijo un médico que hacer deporte me daba alergia. Cuando lo practico me da picores".

"Me salen sarpullidos, como con los cambios de temperatura. Mi familia no se lo creía y hasta le hice una foto al informe para que vieran que no me lo inventaba. Me encanta hacer deporte, pero no puedo, me pica", explicó la colaboradora.