Tu horóscopo diario: viernes 16 de diciembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 16 de diciembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te dejes llevar por los nervios, la impaciencia o el estrés, porque hoy tendrás tendencia a ello y podrías tomar decisiones incorrectas o canalizar mal tu gran torrente de energía. En realidad no es un mal día, y si logras sosegarte te darás cuenta de ello, pero las circunstancias pueden hacerte perder los nervios. Cuidado.

Tauro

Hoy te dominarán la alegría y la esperanza, quizás sea porque La Luna formará un aspecto excelente con tu signo y te ayudará a sacar tu lado más optimista y a mostrar lo mejor de ti ante los demás. Aparte de eso hoy también te espera una alegría o una ilusión realizada en el terreno sentimental o familiar, además inesperada.

Géminis

Gran actividad intelectual y física que se verá recompensada con abundantes frutos, sobre todo en el trabajo y los asuntos de carácter mundano o material. Es un día muy favorable en el caso de que tuvieras que viajar, o recibir a alguien que llega desde lejos. Además, hoy también vas a estar más intuitivo de lo que es habitual.

Cáncer

No te preocupes si sientes que hay muchas cosas que te gustaría hacer, o desearías tener, que no puedes conseguirlas por ti mismo. Incluso aunque eso pudiera ser cierto no debes entristecerte porque serán otros quien te las traerán y las pondrán en tus manos. Muy pronto, o incluso hoy mismo, podrás ver que eso será así.

Leo

Este será para ti un día de paz y descanso. Algo muy agradable y deseado te va a suceder, o te acaba de suceder hace muy poco tiempo, algo relacionado con el trabajo o las finanzas, pero que también implica mucho a tu vida íntima, o repercutirá sobre ella. Esto te dará una gran sensación de alegría, plenitud o sueño realizado.

Virgo

Hoy tendrás un día en el que tendrás que saber combinar, por un lado, el ser audaz, pero al mismo tiempo actuar con cautela y prudencia. Si sabes hacer las cosas bien, y tú tienes inteligencia para eso y mucho más, esto te llevará a tener un gran éxito profesional o financiero, o en ambos sentidos. Es hora de tomar decisiones.

Libra

No intentes resolver por la fuerza, o de un modo autoritario, lo que solo se puede solucionar con mucha diplomacia y mano izquierda, cosa que además es tu especialidad y lo que mejor se te da. Aunque tú siempre apuestas por la paz y la concordia ahora podrías optar por la guerra, y se convertiría en tu mayor equivocación.

Escorpio

Muy pronto vas a ver solucionado un asunto relacionado con la justicia o papeleos de carácter administrativo, algo que te ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero que gracias a tu paciencia al final lo verás realizado. Cuando logras poner tu inmensa energía de forma positiva y constructiva nada se te pone por delante.

Sagitario

Hoy es un día favorable para los asuntos materiales y financieros, para que tengas buenas noticias respecto a ellos o puedas resolver problemas del pasado, o incluso cobrar algún dinero atrasado que llevabas tiempo esperando. También para tomar todo tipo de iniciativas o poner en marcha un negocio. Es un buen momento.

Capricornio

No confíes mucho en la suerte, o en las ayudas inesperadas, o en mecenas o protectores. A ti te toca siempre subir la montaña en solitario, y si alguien se ofrece a ayudarte debes tener cuidado porque quizás no sean esas sus intenciones. Hoy es un día para tener precaución porque el destino nunca te regala nada, no lo olvides.

Acuario

Este es el momento de luchar por tus sueños, la oportunidad de poder seguir el camino que tú realmente deseabas seguir, es la hora de la esperanza. Pero aunque el destino te sitúe en el lugar donde tú quieres estar no es suficiente, ahora tienes que luchar y poner de tu parte, el destino te lo dará, pero no te lo va a dar gratis.

Piscis

Cuando te llega algún dinero y de repente te ves con cierta abundancia casi nunca lo puedes disfrutar, porque de repente te surge un ser querido a quien tienes que ayudar o aparece una factura que tienes que pagar sin dilación o alguna otra cosa. Y una cosa de este tipo te va a suceder hoy o en este próximo fin de semana.