Lo de Aitana

Se me parte el corazón, el alma y todo viendo y escuchando a Aitana pedir clemencia a los medios de comunicación. Parece ser que Aitana y quien era su chico, el actor Miguel Bernadeau, han roto. Ellos no lo han contado, ellos no lo han querido explicar, pero han sido expuestos. Las revistas del corazón, los medios y las redes no hablan de otra cosa; y yo, tampoco.

No me atañe lo de su relación, pero sí el trasfondo: Aitana y Miguel acaban de lanzar una serie en Disney+ y han pasado semanas promocionando su proyecto juntos teniendo que responder a montones de preguntas y viviendo instantes que, imagino, serían incómodos porque lo de su amor ya estaría haciendo aguas… ¿Hasta qué punto nos metemos demasiado en lo de los demás? ¿Pensamos en lo que significan nuestros actos? ¿Nuestras preguntas?

¿Por qué nos empeñamos en que los artistas, los referentes y la gente a la que conocemos a través de la tele o los medios sean siempre la cara amable que nosotros buscamos en ellos? Nos falta mucho para hablar en condiciones sobre la empatía, para hablar profundamente de salud mental… y esta es una buena ocasión para seguir haciéndolo.

Cuidémonos, cuidémosles, mimemos a todo el mundo y no hagamos preguntas cuando no hay que hacerlas. A veces, un simple abrazo ya es una pregunta y también una respuesta. Ni es oro todo lo que reluce ni los focos, el maquillaje o la fama crean barreras para los corazones rotos. Respeto, empatía y mimo.