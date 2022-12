Primeras palabras de Tamara Falcó sobre los rumores de relación con Hugo Arévalo... ¿con dardo acompañado a Íñigo Onieva?

Tamara Falcó se ha convertido este jueves en una de las protagonistas de la crónica social. El programa de Ana Rosa ha informado que podría estar ilusionada de nuevo del empresario Hugo Arévalo, amigo de Íñigo Onieva, y la marquesa no ha dudado en pronunciarse sobre ello.

La marquesa de Griñón ha declarado a Vanitatis que mantiene una buena relación con Arévalo, aunque no ha dado demasiados detalles sobre la relación que mantiene con él.

"No hay mucho que contar. Hemos salido un par de veces, pero nada más. Y lo que sí puedo decir es que es un hombre 10", ha afirmado la socialité, que desde hace un tiempo insiste en que no piensa en "las segundas oportunidades" tras su ruptura con Íñigo Onieva, quien también es amigo del conocido como 'rey Midas' -Falcó ha aclarado que fue ella misma quien puso en contacto al empresario con Onieva, y no al revés-. De hecho, las declaraciones de Falcó podrían tomarse como un dardo a su exprometido, del que ha afirma sentirse muy decepcionada.

Desde hace semanas, su expareja muestra en Instagram cómo, poco a poco, recupera la tranquilidad que lo acompañaba antes de conocerse su infidelidad a Falcó el pasado mes de septiembre.

De hecho, entre sus publicaciones en la plataforma, se dejaba ver en lugares como Santiago de Compostela, lo que algunos atribuyen a una forma sutil de querer recuperar, a través de la fe, a la ganadora de MasterChef.

En el programa Y ahora, Sonsoles se ha comentado que el diseñador de coches estaría molesto con el empresario, al que incluso habría llamado "rata" por aprovecharse de la situación personal de Falcó para acercarse a ella.

Hugo Arévalo, un maestro de los negocios

La figura de Hugo Arévalo suscita mucho interés tras trascender públicamente su buena relación con la chef. Según El programa de Ana Rosa, el perfil del empresario es bastante similar al de Onieva, por lo que no sería difícil que la marquesa esté interesada en él.

Conocido como 'el creador de unicornios' por convertir en oro, prácticamente, todo proyecto que toca, Arévalo está detrás de la creación y gestión de Tuenti, Cabify y Jobsand Talents.

En la actualidad es presidente ejecutivo de The Power MBA. Tal y como recoge Emprendedores, ha superado los 700.000 estudiantes en más de 90 países, 600 compañías en la vertiente B2C, más los cientos de directivos profesores y 164 empleados. Arévalo y Falcó se asociaron, además, para adquirir Miniplanta.