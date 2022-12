Kiko Hernández ha contado una pequeña anécdota que presenció a la salida de Sálvame este miércoles. Y es que hubo un pequeño encuentro entre Pipi Estrada y Carmen Borrego y Terelu Campos, del que el periodista no salió muy airoso.

Las hermanas iban por el pasillo cuando Estrada estaba en maquillaje. "Iban hablando de sus cosas y se asomó una cabecita por la puerta de maquillaje, que es de cristal", ha relatado el colaborador. "De repente las ve y se esconde", ha contado.

"Entonces Terelu gritó: "¡Cobarde! ¡Escóndete, eres un cobarde!"", ha explicado Hernández, entre risas. Lejos de desmentirlo, el tertuliano lo ha admitido: "Tiene razón. Fue un acto de cobardía", ha reconocido. "Es que es muy cobarde", ha añadido, desde el mismo plató, Borrego.

"Me sentó mal que me llamaran personaje, porque utilizamos esta palabra como algo peyorativo, y aquí personajes somos todos", se ha defendido el periodismo. "Tú no tiene categoría ni para personaje", le ha rebatido Carmen Borrego.