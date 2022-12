'Sálvame' habla con la camarera que dice haber servido un café a 'el Yoyas', y muestra las imágenes: "Me pidió prisa para que le cobrase"

Sálvame ha dado más informaciones sobre el prófugo 'el Yoyas'. El reportero David Alemán se ha desplazado este jueves a Tarragona, donde ha hablado con la camarera que dice haberle servido un café. Además, el programa ha mostrado las imágenes que grabó el establecimiento.

"Me constó un poco reconocerle, porque estaba un poco cambiado, pero me quedé mirándolo", ha contado. Además, otra mujer se quedó mirándolo, y tuvieron una complicidad en la mirada, por lo que 'el Yoyas' vio que le habían reconocido. Según ha descrito la mujer, no llevaba nada para cubrir su rostro ni disimular.

"Me pide un café con leche, y cuando ve que le hemos reconocido, me mete prisa para que le cobre, y se va", ha contado la camarera. "Yo escuché revuelo fuera, pero no llegué a ver nada", ha descrito por los rumores de que le intentaron retener.

"A la que se fue, llamé a los Mossos, que llegaron rápido", ha descrito. Sin embargo, "ya no lo pudieron localizar". "Llamé a un vigilante por si le pudiera seguir, pero tampoco pudo", ha explicado. "No sabemos si cogió un tren, cruzó las vías...", ha especulado.