Críticas a ElXokas por la forma en la que habla sobre sus padres en un directo: "Son retrasados, siempre me hacen lo mismo"

ElXokas vuelve a ser trending topic. Tras sus sonadas declaraciones sobre sus costumbres en casa, tanto con la comida como con los residuos, la cuenta secundaria que se descubrió que tenía para defenderse a sí mismo y la anécdota sobre un amigo que no bebía para ligar con chicas ebrias, ahora ha sido por su actitud y palabras con sus padres en directo lo que han generado polémica.

El gallego recientemente abrió directo bastante enfadado, con un discurso lleno de tacos e insultos, y parece que lo hizo después de haber hablado por teléfono con sus padres y su abuela. Sin embargo, fue esta llamada lo que lo alteró y empezó a criticar a sus padres en el streaming de Twitch.

"Tengo la puta decencia de llamar a mi casa, igual que hago todos los días, teniendo mazo de cosas que hacer, y tengo que llamarles por puta responsabilidad", comenzó diciendo. "Mis putos padres, que son retrasados, siempre me hacen lo puto mismo y es que me suda la polla".

Si lo de guardar basura en el congelador o tener multicuentas no era suficiente para llevarlo a un sanatorio, aquí tenéis al Xokas insultando a sus padres en directo: pic.twitter.com/gV4jjUypyI — 𝙋𝙖𝙣𝙯𝙚𝙧𝙤𝙪𝙨𝙤 (@Panzerouso) December 15, 2022

"Si hay una persona que tenga personas ancianas en casa, no tengáis conversaciones al lado de ellos cuando están al teléfono. Yo no sé cómo pueden ser tan imbéciles, tío", se quejó. "Todos los putos días les tengo que decir lo puto mismo: por favor, cuando le paséis el teléfono a mi puta abuela, separaos si vais a tener una puta conversación. Dadle el puto teléfono e iros a tomar por culo porque mi vida es muy ocupada".

"Tío, de verdad, que os estoy oyendo. ¿No os podéis ir a tomar por culo a dar un paseo? Joder. Todos los días la misma mierda y todos los días la misma bronca", continuó criticando ElXokas. "No me digas que lo sientes, que me da igual, cámbialo y deja de hacerlo", añadió, refiriéndose a la respuesta que le da su madre.

"Ojalá lo vea mi madre. Mamá, espabila un poco, joder. ¿Te quieres dar cuenta de que estás haciendo el puto idiota y te tienes que mover?", espetó. "Ojalá lo vean, que mi madre me ve de vez en cuando, o sea, que espabilen, que me tienen hasta los cojones".

Las reacciones a su actitud

Rápidamente, sus palabras y su actitud violenta ante esta situación vivida con sus padres comenzó a generar comentarios y, obviamente, críticas que no entendían cómo podía insultar así a sus padres por ese motivo.

"Menos mal que los insultos y las salidas de tono solo forman parte de un personaje para crear contenido", reprochó un tuitero, en referencia al argumento que usa el streamer para justificar su actitud violenta al hablar. "No es capaz de narrar algo que le frustra sin perder completamente el norte".

Menos mal que los insultos y las salidas de tono solo forman parte de un personaje para crear contenido... No es capaz de narrar algo que le frustra sin perder completamente el norte... Decía que iba a terapia psicológica verdad? Que le devuelvan el dinero por lo menos al chaval — VINICIUSy10Mas (@Vinibalondeoro) December 15, 2022

No sé qué es más triste, no tener tiempo y desperdiciarlo quejándose públicamente, o no tener suficientes millones como para poder pagarle un móvil baratito a la abuela y llamarla cuando estés más desocupado. — Merry Goldmas.- (@WorldOfWame) December 15, 2022

La ironía que es quejarte de que tus padres son unos impertinentes siendo un absoluto impertinente delante de todo el mundo.



Es como el niño que llora fuerte porque se enfada con sus padres, pero sin ser un niño. — Gonpinudo (@HolaGonpinudo) December 15, 2022

"No sé qué es más triste, no tener tiempo y desperdiciarlo quejándose públicamente, o no tener suficientes millones como para poder pagarle un móvil baratito a la abuela y llamarla cuando estés más desocupado", criticó otro. "Es como el niño que llora fuerte porque se enfada con sus padres, pero sin ser un niño", añadió otro usuario.

Sin embargo, otros hicieron hincapié en que quería hablar con su abuela y que estaba caliente al insultarlos en el directo, como le ha pasado a muchos hijos en su vida. "Quiere mucho a sus padres y siempre habla bien de ellos", aseguró un tuitero en referencia a que se había sacado de contexto el vídeo.

todos d calentada alguna vez hemos insultado a nuestros padres o a nuestros amigos no se, q lo hagas una vez d calentada no significa q sea una conducta — Emilio🥝 (@emiliopuntohola) December 15, 2022

Imagina no haber visto ni 3m de directo del xokas, porque sabrías que quiere mucho a sus padres y siempre habla bien de ellos. — Luis (@trumpet_luiss) December 15, 2022

Estoy totalmente de acuerdo con él, sienta fatal que te hagan eso, está calentado y ya está, no busquen funarle por cualquier cosa. Tiene razón y punto, quizá se pasó con las formas pero desde luego es cierto lo que ha dicho. — M3M0 (@MarcosImNotMemo) December 15, 2022

Otros incluso defendieron que están "totalmente de acuerdo con él", aunque quizá se pasase con las formas: "Sienta fatal que te hagan eso, está calentado y ya está. No busquen cancelarle por cualquier cosa".