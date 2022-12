Alba Carrillo deja tirado al 'Mediafest Night Fever': "Quiere retirarse de la televisión"

Alba Carrillo sería la concursante que estaría dando problemas ya en el ensayo para el Mediafest Night Fever. Sálvame ya anunció este miércoles que un participante habría puesto en riesgo su continuidad, y finalmente han anunciado que es la modelo quien no aparecerá en la gala de este viernes.

La concursante les ha dejado tirados. El equipo directivo ha contado los hechos: "Poco menos de 24 horas antes del ensayo ha dicho que no iba a participar". Y es que la modelo iba a cantar junto a WRS, el representante de Rumanía en Eurovisión 2022, que venía directo desde su país.

"Le decimos que se tranquilice y le damos la opción de cantar otra canción", ha explicado el programa. No obstante, finalmente decide no participar: "Quiere retirarse de la televisión". Según las explicaciones que ha dado Carrillo, "no tendría fuerzas" para aparecer más en la pequeña pantalla.

Con esta información, a poco tiempo de la sexta gala del Mediafest, el programa va a buscar a un sustituto para la modelo. "Me parece poco profesional", ha explicado Adela González. "Si ya tienes en mente que no vas a ir, avisas con tiempo al equipo para que se pueda organizar", ha defendido la presentadora.