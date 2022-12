Alonso Caparrós carga contra Cristina Porta: "Eres una mentirosa, una desmemoriada o una indocumentada"

Parece que Cristina Porta no ha sido bien recibida en Sálvame. Algunos de sus compañeros ya han mostrado su desacuerdo con las ideas de la exparticipante de Secret Story, pero Alonso Caparrós ha cargado contra ella por su pasado junto en Punto pelota.

Ambos periodistas ya han tenido un desencuentro en la tertulia de Telecinco, pero ha sido este jueves cuando el colaborador ha utilizado palabras más dura contra su compañera: "Tú a un compañero lo acusaste de acoso", le ha recordado.

Pese a que Porta lo ha desmentido reiteradamente y ha dicho que "se estaba metiendo en un terreno pantanoso", Caparrós se ha enfrentado a ella. "Eres una mentirosa en toda regla", le ha lanzado.

"Una mentirosa, una desmemoriada o una indocumentada", le ha repetido el periodista. Porta no ha querido entrar en esa conversación, pero su compañero ha incidido: "Ayer te pedí disculpas por el fragor de la batalla, pero has vuelto a sacar el tema", se ha justificado.

"Tú me dices a mí falso, y yo no puedo hacer otra cosa que llamarte mentirosa", ha vuelto a decirle. "La palabra 'acoso' yo no la utilicé. Sí que había compañeros pesados en quedar conmigo, y por eso dije que lo del mundo del fútbol, encima gente que está por encima de mí", ha insistido Porta, haciendo referencia a sus palabras sobre el machismo en el periodismo deportivo.