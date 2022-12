El Constitucional retomará a las cinco de la tarde el debate sobre la reforma judicial con todo por decidir

Comienza una semana clave para el Tribunal Constitucional (TC), que podría renovarse seis meses después de que caducase el mandato de cuatro de sus miembros, entre ellos el presidente Pedro González-Trevijano. Este lunes ha arrancado a las diez de la mañana un Pleno del tribunal en el que se dirimirá sobre los recursos de amparo de PP y Vox dirigidos a suspender cautelarmente las enmiendas del Gobierno que pretenden forzar la renovación del tribunal.

Según han informado fuentes del tribunal a 20minutos, pasadas las dos y media de la tarde, y tras una intensa mañana de debate, los magistrados han parado la sesión para comer. Volverán a las cinco de la tarde para votar si admiten o no a trámite los recursos, es decir, si aceptan examinar la tramitación parlamentaria de dos enmiendas del Gobierno por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La principal incógnita a despejar, no obstante, es cuál será el tercer punto que aborden los once magistrados en este Pleno extraordinario, en caso de dar vía libre a la admisión a trámite.

Otras fuentes consultadas por Europa Press explican que el ala progresista del TC -integrada por cinco magistrados- intentará que la recusaciones formuladas por Unidas Podemos contra González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez sea el segundo punto a tratar porque, de ser así, deberá abrirse un incidente que provocará la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva, dando tiempo al Senado a que apruebe dichas enmiendas el próximo jueves.

Por contra, el bloque conservador -con seis magistrados- procurará que el debate prosiga con la discusión de las medidas cautelarísimas que ha pedido el PP, ya que, de acordarse, provocarían la suspensión urgente del trámite parlamentario, frenando así la reforma.

La petición de apartar a González-Trevijano y Narváez se hace en un escrito donde Unidas Podemos solicita personarse -misma petición que ha hecho el PSOE-, por lo que algunas fuentes sostienen que hasta que el TC resuelva la cuestión de la personación ninguno de los dos son parte del procedimiento y no sería posible estudiar las reclamaciones que hacen, entre ellas las recusaciones.

En las últimas horas, Unidas Podemos ha presentado un nuevo escrito donde pide al tribunal que plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que el tribunal comunitario aclare si González-Trevijano y Narváez deberían abstenerse, una segunda vía que conduciría igualmente a la suspensión del procedimiento hasta que esta pregunta obtenga respuesta.

¿En qué consiste la reforma judicial recurrida?

La reforma legal que están tramitando las Cortes Generales responde a una pérdida de paciencia del Gobierno. En pleno bloqueo del CGPJ, el PSOE y Unidas Podemos impulsaron una reforma legal en 2021 para limitar sus funciones cuando su mandato estuviera caducado. El CGPJ lleva en funciones desde 2018, por lo que tras la reforma quedó inhabilitado para nombrar magistrados del Constitucional, del Tribunal Supremo o los tribunales superiores de justicia de las comunidades.

En junio de este año caducó el mandato de cuatro magistrados del TC y en julio el Gobierno impulsó una reforma exprés para permitir que el CGPJ nombrase a dos de los nuevos miembros del Constitucional, los que les correspondían. Había una fecha límite para la renovación: el 13 de septiembre.

Los vocales conservadores del CGPJ no se sentían "vinculados" a ese plazo, y decidieron ignorarlo. Han mantenido el bloqueo hasta ahora. El Ejecutivo era paciente al principio, pero su actitud ha ido cambiando. El 29 de noviembre, Sánchez hizo el primer movimiento para forzar la renovación: nombrar a los dos magistrados que le corresponden al Ejecutivo, el exministro Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez. Estos no han podido tomar posesión y el Gobierno ha dado otro paso adelante presentando estas enmiendas.

En ellas vienen recogidas cuatro claves: una fecha límite para que los vocales del CGPJ nombren a dos candidatos del Constitucional; la posibilidad de aplicar responsabilidades penales si no hay renovación; un cambio en el modelo de elección a través del cual se ejecutan estas votaciones, y la eliminación del requisito de que el propio TC dé el visto bueno a los nuevos magistrados.

¿Qué decide este lunes el Constitucional?

El tribunal de garantías decidirá este lunes si acepta tramitar o no los recursos de amparo del PP y Vox y, lo más importante, las medidas cautelares que los populares presentaron para intentar dejar en suspenso las enmiendas del Gobierno. Lo que recurren es que el cambio legal, que reforma dos leyes orgánicas -la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional-, se haya hecho a través de enmiendas a la proposición de ley que suprime el delito de sedición, que no tiene nada que ver con el asunto del TC. Por eso, y por considerar que la reforma es "inconstitucional", el PP pidió el miércoles pasado al Constitucional que suspendiese cautelarmente la tramitación de las enmiendas mientras delibera sobre el fondo del asunto.

El presidente del Constitucional se abrió a estudiar los recursos y convocó un primer Pleno para el pasado jueves, el mismo día en que la enmienda se votaba en el Congreso. Pero en las horas previas al Pleno llegaron dos textos, uno del PSOE y otro de Unidas Podemos. Ambos partidos solicitaron al Constitucional que rechazara suspender la tramitación parlamentaria, advirtiendo de que, en caso contrario, se afectaría a los derechos de los diputados y de los ciudadanos que representan.

Unidas Podemos fue un paso más y pidió apartar al presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez, de la deliberación del recurso del PP al considerar que tienen un conflicto de interés porque, de aprobarse dicha reforma, serían sustituidos de forma automática por los nuevos magistrados nombrados por el Gobierno.

El Pleno quedó aplazado hasta este lunes, dada la complejidad del asunto y en atención de la necesidad de los magistrados progresistas del Constitucional, que pidieron algo de tiempo para estudiar los recursos de PP y Vox y las alegaciones del PSOE y Unidas Podemos, toda vez que se trata de un asunto muy complejo que no tiene precedentes. Ahora el tribunal (al completo) decidirá si Trevijano y Narváez deben participar en la consideración de los recursos y posteriormente si acepta tramitarlos y si adopta las medidas cautelarísimas que pide el PP.

¿Qué se decide en el Pleno del CGPJ?

Y luego está la vía del CGPJ. El Pleno que el Consejo celebrará el martes está convocado por el presidente del órgano, Rafael Mozo, a petición de los vocales conservadores. Tras impedir durante varios meses los nombramientos del Tribunal Constitucional alegando que no encontraban candidatos, los conservadores tardaron un día en pedir que se celebrase la votación, justo después de que se conocieran las enmiendas del Gobierno.

Con el objetivo de esquivar la reforma legal, este grupo de vocales trata de apresurar los nombramientos. Han propuesto a los magistrados César Tolosa y Pablo Lucas, y el bloque progresista lleva meses con un nombre claro: José Manuel Bandrés. El martes, en principio, se realizará la votación que zanjaría este asunto de una vez. Aunque cabe considerar la posibilidad de que la decisión que el Constitucional tome este lunes repercuta en lo que los vocales del CGPJ hagan en el pleno de mañana.

Por último, el jueves se votará en el Senado las enmiendas del Gobierno, siempre y cuando el Tribunal Constitucional no la haya suspendido este lunes. Si siguen en pie y se aprueban, la votación del jueves puede no tener efectos prácticos a corto plazo, porque al menos una de ellas perderá sentido si el CGPJ renueva el tribunal dos días antes.