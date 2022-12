Adara Molinero volverá a pasar por quirófano para poner punto final a uno de sus mayores complejos, su nariz. La ganadora de Gran Hermano VIP se someterá a una rinoplastia ultrasónica.

La influencer vuelve a someterse a un nuevo retoque estético tras tatuarse los labios. Al igual que en aquella ocasión, la madrileña ha compartido a través de sus redes sociales todo el proceso. A sus seguidores les ha confesado lo nerviosa que está con este cambio que cambiará por completo con su imagen.

Y es que para ella, su nariz siempre ha sido todo un quebradero de cabeza. Por ello, tras meditarlo mucho, ha llegado a la conclusión de que lo mejor era ponerse en manos de equipo de especialistas. Según ha confirmado González-Nicolás, el doctor encargado de llevar a cabo la intervención, la operación es simple y fácil de realizar, por lo que no habrá ningún problema.

La propia joven ha confirmado que la intervención consistirá en reducir los dos cartílagos alares y conseguir así corregir "la desproporción" que tiene en la punta. Del mismo modo, también reducirá dos aristas de los huesos nasales a través de ultrasonidos.

Si bien es cierto que la operación no supondrá ningún problema, lo cierto es que la influencer no puede ocultar su nerviosismo: "No sabéis lo nerviosa que estoy, os lo juro. Madre mía… ¡Es que es mañana!".

"Tengo que llevarme algo de vestir que se pueda abrir por delante, para que luego, cuando esté recién operada, no tenga que meterme la ropa por la cabeza", ha asegurado en Instagram