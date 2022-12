El 'streamer' IlloJuan sufre un duro revés de salud: "Me acaban de ingresar porque llevo cuatro días sin comer ni beber apenas"

El streamer malagueño IlloJuan ha preocupado a todos sus seguidores después de desaparecer durante varios días de su canal de Twitch por una enfermedad, aún desconocida, por la que finalmente ha tenido que ser ingresado.

El creador de contenido estuvo en directo por última vez el pasado 8 de diciembre, donde comentó de madrugada The Game Awards. Desde entonces, había confesado que se encontraba demasiado enfermo, con fiebre, como para volver al trabajo.

Tras varios días de silencio, este pasado miércoles 14 ha comunicado que había decidido viajar desde Madrid, donde reside desde hace pocos meses, hasta Málaga para que le ingresaran en un hospital cerca de su casa.

Hola a todos



Llevo tantos días tan jodido que hoy he bajado a Málaga porque la pobre Masi no da más de sí, entre ayudarme y su trabajo



Me acaban de ingresar porque llevo 4 días sin comer ni beber apenas y estoy sin fuerzas



Os iré informando, espero estar en casa pronto ❤️❤️ — IlloJuan (@illojuan) December 15, 2022

"Me acaban de ingresar porque llevo 4 días sin comer ni beber apenas y estoy sin fuerzas", ha explicado en un tuit, donde dice que ha tomado la decisión porque Masi, su pareja, "no daba más de sí, entre ayudarme y su trabajo".

🤕- Actualización del estado de Juan.



Esto es lo q ha dicho Juan por YouTube sobre cómo está de salud física y mentalmente (como si estuviera loco ab).



Resumen: Se va a Málaga por si le tienen q ingresar en un hospital que sea allí, está jodidillo.



Illoupdates o illocruzroja? pic.twitter.com/ZyKJ3xsk02 — IlloUpdates 👽 (@illoupdates) December 14, 2022

También, en su canal de YouTube, ha dado más detalles de su aflicción, que aún no está claro a qué se debe. Según ha relatado, desde hace una semana que empezó su calvario cuando sintió que tenía fiebre y no se podía mover.

"Me recetaron antibióticos y eso me ha generado una infección enorme en la boca por la bajada de defensas. Tengo llagas, las encías me sangran y las tengo hinchadas, gingivitis en el paladar, no puedo comer ni beber prácticamente nada... Esto anímicamente destrozado", ha añadido, anunciando que había cancelado la entrevista que tenía con La Resistencia.

"Al tomar antibióticos tengo las defensas bajas, por eso tengo la boca hecha una mierda y entonces llevo tres días sin comer ni beber casi nada y eso me hace débil y que no mejore. Un bucle horrible", ha explicado. Por eso, ha decidido acudir al hospital con la esperanza de "volver pronto".