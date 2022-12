La patronal del transporte de mercancías apremia al Gobierno a prorrogar el descuento de 20 céntimos por litro de combustible

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha instado este jueves al Gobierno a decidirse sobre la prórroga de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, una medida implantada en abril para hacer frente al alza del precio de la gasolina y el diésel que llega a su fin dentro de dos semanas, el próximo día 31 de diciembre. "Debe prorrogarse, al menos para el sector del transporte de mercancías", ha reclamado el presidente de la principal patronal, Ovidio de la Roza.

Según ha informado la CETM, el Comité Nacional del Transporte por Carretera trasladó al Ministerio de Transportes su petición de prolongar la bonificación ya en octubre, pero todavía no han obtenido ninguna respuesta. "Estamos a 15 de diciembre y a día de hoy no tenemos la certeza de que se vaya a prolongar", ha manifestado el presidente. Los transportistas solicitan la ampliación de la bonificación hasta que los combustibles retomen niveles de precios similares a los que había antes del inicio de la guerra de Ucrania, que alteró enormemente los mercados energéticos mundiales.

La bajada en los precios de los carburantes ya se está empezando a notar. Según los datos publicados este jueves en el Boletín petrolero de la UE, repostar un litro de gasolina cuesta en estos momentos 1,64 euros de media en España. Se trata de la cifra más baja desde finales de febrero, coincidiendo con la invasión de Ucrania. Por su parte, el gasóleo se paga a día de hoy a 1,71 euros, igualmente en mínimos desde el inicio del conflicto. De este modo, el precio de la gasolina y el diésel es ahora un 3,1% y un 15,5% más caro que antes de la guerra respectivamente, lejos de los picos registrados en el mes de julio, cuando ambos combustibles llegaron a superar los dos euros por litro.

No obstante, desde la patronal recuerdan que el carburante es "una de las partidas más relevantes" de sus costes. Estiman que un vehículo articulado de carga general hace unos 120.000 kilómetros al año de media, lo que representa un coste por combustible de 44.000 euros. Y es que pese a la tendencia a la baja de los últimos meses, el precio medio del litro de gasoil en lo que va de año se sitúa en 1,79 euros, muy por encima de los 1,24 euros de media de 2021.

Pese a la falta de respuesta, la patronal se ha mostrado confiada en la ampliación del descuento. "Tenemos la impresión de que la Dirección General de Transportes, con carácter general, no va a seguir manteniendo la prórroga a partir del 1 de enero, pero sí podría hacerlo para nuestro sector", ha declarado De la Roza. "No vamos a ser pesimistas", ha añadido.

En cualquier caso, sea cual sea la decisión final del Gobierno, la CETM pide que se dé a conocer lo antes posible, ante la proximidad del fin del plazo. "Si no se prolonga, que se nos lo diga ya, cuanto antes mejor, que no nos coja a las doce de la noche del 31 de diciembre", ha pedido el presidente. Si finalmente no se produjera la prórroga, la patronal ha adelantado que se reuniría para fijar su postura ante dicho escenario.

Además, De la Roza ha mostrado la satisfacción de la patronal con las ayudas y acuerdos alcanzado con el Ministerio de Transportes. "Ha sido un año de enorme trabajo, intenso, pero con una gran satisfacción para el sector, porque se han conseguido objetivos que veníamos largamente persiguiendo", ha valorado, recordando la aprobación de la Ley de la Cadena de Transporte y las ayudas directas para el sector impulsadas en el marco de los paquetes de medidas anticrisis. "Esto es un punto y seguido", ha agregado, para indicar que el sector tiene una gran cantidad de negociaciones abiertas en materia de pesos y dimensiones, peajes y subcontratación, entre otras.

Críticas a los paros

Al hacer balance del año, el presidente de la CETM se ha referido también a los paros organizados por la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte en marzo y noviembre, unas movilizaciones a las que la patronal se opuso desde un principio. "La demagogia es fácil", ha afeado De la Roza a la organización convocante. "Fue un paro sin objetivos reales y sin una argumentación real", ha criticado en relación a la movilización de marzo, que duró 20 días y afectó significativamente a la cadena de suministros a nivel nacional.

La confrontación entre la principal patronal y la Plataforma llega hasta el punto de que De la Roza ha asegurado que están estudiando la posibilidad de demandar a su líder por difamación. "Un paro en el transporte por carretera no puede ser un fin en sí mismo, una movilización debe hacerse con unos objetivos y no de forma indefinida sin más", ha añadido.