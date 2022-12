'El programa de Ana Rosa' revela, en exclusiva, quién es la nueva ilusión amorosa de Tamara Falcó: Hugo Arévalo, un amigo de Íñigo Onieva

Tras su ruptura con Íñigo Onieva, Tamara Falcó decidió refugiarse en la religión. Ahora, meses después, la periodista de El programa de Ana Rosa, Leticia Requejo, ha confirmado, en exclusiva, quién es la nueva ilusión amorosa de la marquesa de Griñón.

La reportera ha destacado que se trata de Hugo Arévalo, un empresario "algo menor que ella". "Están los dos bastante entregados a la causa. No lo podemos etiquetar, por ahora, de una relación, pero la cosa va viento en popa", ha señalado Requejo que, además, ha recalcado que Arévalo es amigo de Íñigo de Onieva.

"No es la primera vez que ocurre. Hay una ruptura, ella está mal, el amigo de él y de ella va a consolarla y la consuela", ha destacado Ana Rosa Quintana. Además, Requejo ha confirmado que Onieva se ha enterado del nuevo romance y su reacción no ha sido buena: "Ha hablado con este chico en un chat que tienen entre varios amigos y en el que antes también estaba Tamara. Íñigo le recrimina que no haya ido de frente, que se lo haya escondido y haya ido por detrás para ligar con su ex".

"Entre amigos eso no se hace. Yo no miro a las mujeres de mis amigos aunque hayan roto", ha señalado Alessandro Lecquio. Además, Requejo ha destacado que Arévalo forma parte de los socios que crearon la red social Tuenti y dirige uno de los máster de marketing más importantes de nuestro país.

"La gente que le conoce y que también conoce a Íñigo me dicen que tienen un perfil bastante parecido", ha agregado la periodista. Por su parte, Beatriz Cortázar ha destacado que había enviado varios mensajes a la marquesa para conseguir su confirmación oficial.

"Yo creo que es un error que Tamara inicie ahora una relación porque estaría marcada por el dolor de Íñigo. En estos momentos, cualquier relación sería para Tamara un 'quitapenas' y eso nunca puede funcionar", ha recalcado Lecquio.

"Ellos son estupendos, muy preparados, jóvenes... y ella es la gallina de los huevos de oro para ser popular y tener una parte visible en la sociedad. Me parece muy bien que Tamara no tenga tiempo como para poder estar con un chico porque todo se basa en si está o no con alguien y, con eso, tiene más trabajo", ha apuntado Cristina Tárrega.

"La sensación que yo tengo es que ella podría iniciar una nueva relación por dos motivos: primero, por desesperación absoluta por su eterna soltería; y, dos, darle en las narices a Íñigo. Y por cualquiera de las dos estaría condenada al fracaso más absoluto", ha sentenciado Alessandro Lecquio.