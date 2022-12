Marc Márquez acompañó este miércoles a Joaquín Sánchez en el cierre de temporada de su debut televisivo, Joaquín, el novato. El piloto, además de enseñarle al futbolista lo básico de su profesión, ofreció una entrevista en la que se sinceró sobre su momento actual personal. ¿Tiene pareja? Primero hablaron de si al deportista de dos ruedas le gustaría tener descendencia. "Un hijo piloto sí me gustaría. Primero me tengo que plantear tener un hijo, pero estaría bien", señaló el de Cervera.

Entonces, el futbolista aprovechó para preguntarle directamente si ha encontrado el amor. "De momento, sí soy un alma soltera. No lo he encontrado, tengo 29 años y sé que llegará".

"Es buena gente, un tío simpático, cariñoso y tiene bonus", bromeó Joaquín Sánchez mirando a cámara, 'vendiendo' de esta forma a su invitado.

Márquez también habló de los sueldos que se mueven en la élite del motociclismo. "Cuando ganas, ¿te dan un plus o un premio o la enhorabuena? Yo es que quiero saber si aquí hay parné, si realmente merece la pena", le preguntó el futbolista. "Hay parné, sí, para el pan da", dijo, entre risas, Marc. "Todo lo ganas a base de resultados. En las motos haces los contratos con bonus como quieras. Los míos los hago por victorias, no existe nada más...", señaló.

"Cuando se acerca el verano, mis amigos dicen: 'gana alguna, que necesitamos bonus', porque así llego contento y le invito. Es bueno tener bonus", explicó Marc, asegurando que eso le sirve para mantener la motivación.

Entonces, el piloto le hizo la misma pregunta a Joaquín, pero llevada al fútbol. "Nosotros le llamamos prima, están los bonos o primas por resultados colectivos y, luego, cada contrato es personal", se sinceró el bético.

Además, Márquez bromeó sobre su relación con Valentino Rossi. "Me llevo de puta madre con él". Entonces, el futbolista quiso saber si había posibilidad de reconciliación. "Es como un divorcio, cuando te niegan el saludo, ya solo queda la indiferencia, no hay buen rollo. No, yo le agradezco todo lo que ha hecho por el motociclismo y lo respeto, pero no, él a la suya y yo a la mía", dijo tajantemente.

"No tienes nada en contra de él... pero hay tensión", comentó el futbolista, entre risas. Después, Joaquín le preguntó a su hermano Marc sobre el piloto. "¿Tiene algún fallo o es tan perfecto como parece?" le preguntó el novato al pequeño de los Márquez. "Compite hasta en el supermercado", ejemplificó Álex.