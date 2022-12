Marc Márquez fue el encargado de acompañar a Joaquín Sánchez en el cierre de temporada de su debut televisivo, Joaquín, el novato. El piloto, además de enseñarle al futbolista lo básico de su profesión, ofreció una entrevista en la que no le faltó hablar de sus compañeros.

"Ir a entrenar solo un día en el circuito me aburre, la rivalidad te hace crecer", reflexionó. Respecto a la relación con otros pilotos, Joaquín le preguntó a Márquez si tiene buen rollo en el circuito y si es amigo de sus rivales, algo que negó.

Además, bromeó sobre su relación con Valentino Rossi. "Me llevo de puta madre con él". Entonces, el futbolista quiso saber si había posibilidad de reconciliación. "Es como un divorcio, cuando te niegan el saludo, ya solo queda la indiferencia, no hay buen rollo. No, yo le agradezco todo lo que ha hecho por el motociclismo y lo respeto, pero no, él a la suya y yo a la mía", dijo tajantemente.

"No tienes nada en contra de él... pero hay tensión", comentó el futbolista, entre risas. Después, Joaquín le preguntó a su hermano Marc sobre el piloto. "¿Tiene algún fallo o es tan perfecto como parece?" le preguntó el novato al pequeño de los Márquez. "Compite hasta en el supermercado", ejemplificó Álex.