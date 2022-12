Lidia, en 'First Dates': "Los chicos tienen mejor culo cuando van en chándal"

"Si me gustasen los hombres, cada mañana que me levanto y me miro al espejo, me daba porque soy una persona que estoy increíble", admitió Daniel en su presentación en First Dates este miércoles.

Y añadió que "ligo en las discotecas porque las chicas se me suelen acercar, aunque, a veces, lo tengo que hacer yo. Pero es que no me hace falta hacer mucho más, mi cuerpo lo hace todo".

El madrileño le contó a Carlos Sobera que estaba estudiando un grado medio de Gestión Administrativa, pero que su vocación era ser Policía Nacional. Y es que con 15 años le ingresaron en un centro en el cual aprendió muchos valores como el respeto a la gente mayor, a la familia...

Su cita fue Lidia, que destacó que "lo que más me gusta de mí es mi pelo, de lo largo que lo tengo. Me encantan los canis con chándal porque yo no voy pija y no visto como lo he hecho en mi cita de First Dates".

Al conocerse en la barra del local de Cuatro se gustaron, y pasaron a la mesa felices para cenar, charlar y conocerse mejor para ver si tenían futuro como pareja lejos del programa.

Dani le contó que le gustaba mucho ir en chándal y que estaba buscando a una chica que no fuera ni pija ni choni. A ella, dicha afirmación le encantó: "Los chicos tienen mejor culo en chándal", reconoció la cajera.

Con los Rascas de Amor, Daniel admitió que no haría un trío porque no le gustaba, pero que le encantaría tener sexo en un campo de fútbol para meter gol al mismo tiempo que su equipo.

Al final, el madrileño sí que quiso tener una segunda cita con lidia porque "me ha parecido una chica bastante maja y afín a lo que buscaba". Ella, por su parte, coincidió en su deseo de volver a quedar.