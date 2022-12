PSOE y Unidas Podemos llegan a un acuerdo sobre la ley de bienestar animal y lo rompen a las pocas horas por los perros de caza

Unidas Podemos y el PSOE han roto el acuerdo alcanzado en la mañana de este miércoles y firmado por ambos a primeras horas de la tarde en el Congreso de los Diputados en torno al informe de ponencia del proyecto de ley de protección, derechos y bienestar animal. Finalmente, el proyecto de Ley se debatirá y votará este jueves 15 de diciembre, así como la enmienda socialista que plantea excluir a los perros de caza y de trabajo de la norma, ya que han decidido a última hora mantener la propuesta que rechazan los "morados".

Fuentes socialistas han informado a Europa Press al término de la reunión de ponencia que su enmienda original seguirá vigente, tal y como se acordó con todo el sector y el medio rural. Así, confirmaban que al no retirarla en este momento no había acuerdo. De hecho, fuentes del POSE aseguran que la enmienda excluye a los perros de caza de la ley con una redacción que "no ha cambiado en ningún momento" y critican que Unidas Podemos se ha precipitado anunciando un acuerdo que tras diversas lecturas podía generar "una clara inseguridad jurídica".

En es sentido, defienden que el PSOE no va a dejar de lado al medio rural y a un sector tan relevante para la economía y dice que está en la mano de Unidas Podemos que esta ley salga adelante, "con un gran consenso que incluya al sector y el medio rural".

Sin embargo, fuentes de la negociación de Unidas Podemos han expresado su enfado porque el acuerdo fue pactado en la noche del martes entre los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, con un texto propuesto por los socialistas que fue aceptado por sus grupos parlamentarios el miércoles por la mañana en una enmienda conjunta.

Al término de la reunión de ponencia, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Vestrynge, que ha asistido a la reunión parlamentaria acompañada por el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, ha confirmado en declaraciones a los medios que el PSOE se ha salido del pacto y que mantiene viva la enmienda acordada previamente con el PP, PNV y a la que también se sumó Cs.

Así, ha afirmado que desconoce los motivos por los que el PSOE se ha retractado "a última hora", después de haber firmado su propia propuesta y por los que ha dicho que iba a "incumplir el acuerdo". Por ello, ha pedido a los socialistas que "reconsideren" su decisión tras acusarles de estar "pensando en dejar caer" la primera ley de bienestar animal que tiene España.

"Esperamos que reconsideren su decisión porque nosotros los acuerdos a los que llegamos, los cumplimos y esperamos que ellos también hagan lo propio en ese sentido", ha apostillado. De este modo, ha confirmado que la ponencia ha cerrado sin acuerdo y, por tanto, las enmiendas se debatirán este jueves en la Comisión de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Vestrynge ha hecho hincapié en que la propuesta de pacto llegó por la parte socialista, que UP aceptó para que después el PSOE haya "incumplido" el acuerdo cerrado "a alto nivel" y ya firmado por los grupos parlamentarios en las últimas horas del miércoles. "No están cumpliendo con su palabra" ha reprochado. En todo caso, espera que todavía puedan recapacitar y valorar que "los acuerdos se cumplen como hace Unidas Podemos". La propuesta socialista pasaba por considerar a los perros de caza animales de compañía para que estuvieran igual de protegidos que el resto de animales, que se regirían además por las leyes autonómicas que tendrían que homologarse a la ley estatal. "Desconocemos los motivos por los cuales se han retractado y se han retirado del acuerdo", ha reprochado.