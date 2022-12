Debate a gritos entre Lydia Lozano y Cristina Porta por el machismo en el mundo deportivo: "No hables de lo que sufre una mujer"

Este miércoles Alonso Caparrós y Cristina Porta se han enfrentado en Sálvame por un pasado profesional juntos. Y es que la periodista deportiva ha sido tachada por su compañero de "conflictiva y trepa", por lo que la colaboradora ha sacado a relucir el machismo que existe en dicho sector. Unas palabras que Lydia Lozano ha negado.

"El mundo del periodismo deportivo para la mujer es mucho más complicado, y más cuando eras jovencita", ha explicado la tertuliana. Esta sencilla frase ha alterado al momento a Lozano: "Ahora tenemos que hablar de las mujeres en el mundo deportivo, ¿y los hombres?".

"En todos los trabajos pasa. ¿Ahora me vas a hablar de feminismo y machismo en el deporte? ¡Pues yo también he trabajado en el deporte! Es que ahora lo llevamos todo ahí. Nos estamos volviendo locos", ha gritado la colaboradora. Unas palabras que le han aplaudido en plató.

"Habla de lo tuyo, pero no hables de lo que ha sufrido una mujer en el mundo del deporte porque me niego", ha continuado Lozano. "Siempre estás buscando el aplauso. Y me niego, estoy harta", ha señalado a Porta. "Yo he trabajado muchos años en el periodismo deportivo y me alegro de que no te hayan pasado situaciones como a mí y a compañeras", le ha contestado la colaboradora.

"¿Y denunciaste? Porque yo he trabajado en una redacción de deportes y era la única mujer, y no tengo ninguna queja. A lo mejor es que estabas tú más buena que yo. ¡Venga, hombre!", le ha señalado Lozano irónicamente. Por otro lado, Gema López ha manifestado estar harta con que la nueva colaboradora se abandere en todo momento de feminista.