Sor Lucía Calam comenta en 'Todo es mentira' su fanatismo por Argentina en el Mundial: "Cuando mete un gol Messi, caigo de rodillas"

Sor Lucía Calam ha soprendido este miércoles a los colaboradores y espectadores de Todo es mentira. Y es que la monja ha expresado en una conexión con el programa con total su fanatismo por el equipo nacional de Argentina en el Mundial, y su alegría porque haya pasado a la final.

"Nos unimos unas 15 o 20 personas argentinas en el convento, y cuando mete un gol Messi yo caigo de rodillas", ha comentado Calam. "Es incontenible, pero de verdad: caigo de rodillas y levanto las manos. No sé si es un movimiento consciente", ha detallado.

Además, el festejo de Sor Lucía pasa factura: "Esta mañana no he podido contar el himno de Laudes porque estaba sin voz". "El mundial es nuestro", se ha aventurado a decir, y ha mostrado su preferencia por Francia como equipo rival: "Con Marruecos tendría un problema, porque estoy trabajando con adolescentes marroquíes que me amenazaron diciendo que lesionarían a Messi".

"Tengo que reconocer que me hubiera gustado una final de Argentina con Inglaterra porque así acabaríamos de saldar las cuentas que tenemos con los ingleses", ha comentado sin pelos en la lengua."La mejor, Sor Lucía", le gritaban desde plató.

No obstante, Risto Mejide le preguntaba sobre seguir el mundial de Qatar. "Es la incoherencia que tenemos, pues el resto del año estamos viendo la Liga, la Champions... Y el negocio que se ha hecho, obsceno, con todo lo que se ha hecho en el futbol...", ha explicado.

"Con lo de Qatar somos unos incoherentes totales. Hemos defendido los derechos de la mujer, los derechos humanos, pero hemos separado y en esto no tiene nada que ver", ha argumentado. "Tiene que ver, pero somos así de incoherentes. Y no lo podemos remediar", se justificaba.

"Me había prometido que no vería los partidos, pero había una fuerza sobrenatural que me llevaba a verlos", ha reconocido. "Pareciera que todo nos da igual, que nos hemos olvidado y que esto no ha pasado", ha continuado.

Aun así, ha insistido en su responsabilidad: "Somos incoherentes y tengo que entonar el mea culpa". "Pecadora la primera", ha confesado y, además, ha contado otros "pecados": "He dicho más tacos que nunca, como en el partido contra Holanda. Yo pienso que Dios pensaba como yo en el arbitraje".