UPN ratifica el fin de la alianza con el PP en Navarra en la confianza de que sacarán más rédito electoral por separado

El líder de Unión de Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, acude este sábado al Consejo Político a ratificar la decisión de ruptura que tomaron los 20 afiliados por unanimidad el martes pasado. Con ello, las tres fuerzas de centro-derecha [UPN, PP y Cs] que ganaron las elecciones de Navarra en 2019 -sin mayoría para gobernar-, concurrirán a los comicios de mayo por separado.

A ojos de los foralistas, el Partido Popular que hace cuatro años era útil para derrotar a la izquierda es hoy un lastre para la derecha en Navarra. Más aún el partido naranja, que "está atravesando un momento tremendamente complicado y todo apunta a que no va a ser capaz de recuperar la fuerza que tuvo en su momento", dijo Esparza en su ofensiva del pasado martes, cuando aseguró manejar encuestas internas que reflejan que tienen "más apoyos yendo por separado que juntos". El PP también maneja sus propias encuestas y se ven más fortalecidos que nunca. Lo que es aún más probable es que puedan restar votos a UPN.

La noticia llegó al presidente del PP por "sorpresa". Alberto Núñez Feijóo se desayunó la noticia, poco después de haber compartido un fin de semana con Esparza en el Congreso del PP en Pamplona. Un evento que, según el entorno del popular, fue aplazado para tratar de reeditar la coalición que se formó en 2019. De nada sirvió. UPN habla de una decisión política. El PP le suma también un escudo de protección para Esparza.

Según el navarro, ir por separado da a UPN "más apoyo social, más alternativas y opciones para gobernar Navarra y que EH Bildu no decida nada". Es decir, que cree que el pacto con PP y Cs favorecería al PSN y a EH Bildu. Y es que el objetivo que UPN dice ahora perseguir es el de captar el voto de los socialistas desencantados, lo que no podrá lograr si concurre junto al PP. Esta es la tesis de UPN.

La del PP, en cambio, es que UPN "prefiere pactar con el PSOE que con el PP", lo que supone un "error" porque los foralistas "no se van a fortalecer así, rompiendo con sus socios" y juntándose con la izquierda. "La única fuera centro-derecha en este momento es PP porque UPN no dice que no vaya a pactar con el PSOE". UPN niega esto último.

Lo cierto es que la estrategia que persiguen los foralistas en Navarra, la de captar al socialista desencantado, es la misma que Feijóo a nivel nacional. Pero con una diferencia, apuntan los populares: "Lo hacemos sin debilitar el centro-derecha. Ampliándolo, no limitándolo".

Además del motivo político que habría llevado a Esparza a la ruptura, el PP apunta a un impulso personalista. "Esparza quiere protegerse tras dos fracasos a sus espaldas sin poner en peligro sus siglas. Es un escudo de protección por si sale mal parado en las elecciones, que dé la sensación de que lo ha hecho en consenso con todos", sostienen fuentes del partido a 20minutos. Asimismo, advierten de que "la ley D'Hondt -el sistema electoral- no ha cambiado", por lo que "no tiene cabeza la deslealtad" de UPN con respecto a PP.

El PP se muestra decepcionado. "Si estaban disconformes, se podría haber reformulado la coalición". Sigue convencido de que se necesitan mutuamente para tomar el bastón de mando en Navarra. Pero, ¿ha cultivado Feijóo la relación con Esparza? ¿Podría haber hecho más por mantener la coalición?

Dirigentes del PP defienden que su presidente "no tenía posibilidades serias" porque UPN ya tenía decidido que iba a ir por separado desde que Navarra Suma no logró formar el Gobierno que dirige la socialista María Chivite en coalición con Geroa Bai y Podemos. Además, se quejan de que UPN lleva dos años "mareándoles", incluso ya con el expresidente del PP Pablo Casado. Por eso, dan por hecho que la unánime decisión del pasado martes se ratificará este sábado.

En todo caso, no omiten que había tensiones desde que los exdiputados de UPN Carlos García Adanero y Sergio Sayas sellaran relaciones con el PP tras ser expulsados por el partido que lidera Esparza al votar en contra de la reforma laboral y, en consecuencia, en contra de la disciplina de voto. Pero "sería pueril" que eso hubiera provocado la ruptura de Navarra Suma, sostienen desde las filas populares. En cambio, fuentes del entorno de los dos diputados que ahora forman parte del Grupo Mixto del Congreso sí creen que "todo empezó con la reforma laboral".

UPN evita entrar en este debate, aunque ya el pasado mes de mayo el líder del partido azuzó al "dudar mucho" de que "el presidente del PP quiera integrar bajo sus siglas a personas que han engañado a su partido y a todos los navarros", en referencia a Sayas y García Adanero. "No hay ventana cerrada, pero ninguna puerta abierta", defiende hoy la dirección nacional del PP sobre un posible fichaje.

Si esta fue la casilla de inicio del distanciamiento entre UPN y PP, el broche final fue el portazo que dieron los populares el pasado julio, durante su primera reunión. "Quedamos que a principios de septiembre íbamos a hacer un análisis de cuál era la situación, íbamos a hacer un análisis a través de una encuesta, íbamos a designar a dos personas de cada formación política. Y a mediados de agosto, Miguel Tellado, del PP nacional, anunció en una entrevista en un medio de comunicación que el PP se iba a presentar solo en Navarra", alega Esparza como otro motivo más que alentó su decisión para acabar con Navarra Suma.

Las generales, en juego

El movimiento de UPN es regionalista. Porque de cara a las generales, su candidato a presidente de Gobierno es Feijóo, que "va a contar con el apoyo de UPN", asegura Esparza. Una doble vara que no se sostiene a ojos de los populares. "Tanto el votante como el afiliado ve una incoherencia. ¿Están con PP o no?", se preguntan desde estas filas.

No obstante, el PP se guarda las espaldas y, por el momento, no se cierra a apoyos futuros. "No vamos a romper lazos con UPN", asegura la dirección nacional del PP. Mientras, el equipo de Feijóo trabaja de cara a las municipales en una "alternativa al PSOE, homologable y de centro-derecha". Admiten que están "preocupados", pero "ilusionados" ante el reto del 28 de mayo.