Siete de los vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han propuesto a César Tolosa Tribiño, presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y a Pablo Lucas, el juez encargado de controlar al CNI, para acceder al Tribunal Constitucional. Las propuestas llegan tres meses y un día después de que acabase el plazo legal para encumbrar a cuatro magistrados al tribunal de garantías. Tres meses de mucha tensión entre el Gobierno y el Consejo, precisamente a propósito de este retraso.

El grupo conservador del CGPJ solicitó al presidente del órgano el pasado viernes que convocase un pleno extraordinario para nombrar a los magistrados del Constitucional. La petición era la respuesta de este grupo de vocales (que mantiene bloqueada la renovación del tribunal desde el 13 de septiembre) a una enmienda presentada por el PSOE y Unidas Podemos el pasado viernes. La propuesta de los partidos del Ejecutivo de coalición buscaba zanjar este asunto a través de un cambio en el modelo de elección de magistrados por parte del CGPJ y una fecha límite para que se produzcan.

No sería la primera vez que el Gobierno pone un plazo legal para que el CGPJ proponga sus candidatos al tribunal de garantías, pero esta vez saltárselo podría tener consecuencias penales, según queda recogido en la propia enmienda (pendiente aún de aprobación). Parecía que la presión iba a tener resultados satisfactorios para el Ejecutivo, pero el presidente del CGPJ no convocó el pleno, y comunicó este martes a los conservadores que no podía hacerlo. El motivo que alegaba es que la petición, que explicitaba la intención de nombrar a los magistrados del Constitucional en el pleno, no incluía las propuestas de este grupo para el tribunal.

Esta vez, los conservadores no han contado con la firma de los vocales Wenceslao Olea y José María Macías, que si firmaron la anterior solicitud. El grupo ha vuelto a solicitar un pleno, incluyendo esta vez los nombres de César Tolosa y Pablo Lucas.

César Tolosa es magistrado del Tribunal Supremo desde 2014, órgano al que accedió tras ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Durante los últimos meses, el magistrado ha criticado duramente "el secuestro" que los políticos han impuesto al Poder Judicial: "El órgano de gobierno de los jueces está sufriendo un injusto vaciamiento de sus competencias que excede en mucho a las potestades del poder político".

También ha denunciado la situación a la que se ha visto abocada la Sala Tercera del Supremo, la que él preside, a raíz del bloqueo en la renovación del CGPJ. "A duras penas podemos seguir manteniendo la estructura de funcionamiento de las secciones que tradicionalmente la componen. Somos 25 magistrados frente a los 33 que tendríamos que ser», denunció el pasado mes de julio.

A Pablo Lucas se le conoce por su labor de control sobre el Centro Nacional de Inteligencia. El magistrado autorizó las escuchas a políticos independentistas con el sistema de espionaje Pegasus y le dio el visto bueno a la exhumación de Francisco Franco.