La Asociación de Editores de Madrid (AEM) ha presentado este miércoles la 26.ª edición del Premio Antonio de Sancha, otorgado a la escritora Irene Vallejo "por su extraordinaria aportación al conocimiento de la historia del libro y al fomento de la lectura a través de su obra El infinito en un junco".

A la espera de recoger, a las 19.00 horas, el prestigioso galardón en una ceremonia celebrada en el Instituto Cervantes, la autora zaragozana ha intervenido durante la mañana en una rueda de prensa en la que también han participado el presidente de la institución, Manuel González, y la editora de Siruela Ofelia Grande.

La humanista ha agradecido el premio, que es concedido anualmente por la Asociación de Editores de Madrid, aplaudiendo el trabajo de las editoriales, "fábricas de sueños" que permiten el impulso y cuidado de la literatura, así como "la democratización de los libros", una idea que la propia escritora defiende a lo largo de las 500 páginas de su último ensayo.

Vallejo ha resaltado el poder sanador de los libros "en tiempos oscuros", razón por la que le agradece que El infinito en un junco, "un libro sobre libros", haya traspasado, "sin imaginarlo", las fronteras de nuestro país. Según la autora, los libros "son sedantes y estimulantes en el círculo de las malas noticias" y "permiten la conexión emocional con la cultura y el conocimiento". En su caso, la escritura le ha permitido centrar su vida en sus pasiones y conocer el camino al éxito en una trayectoria que, desde 2019, experimenta un ascenso indiscutible.

Lanzamiento en Ucrania

La humanista ha recordado sus inicios en la "maravillosa" editorial Constraseña, con la que presentó en Aragón sus primeras obras en colegios, centros de día y pequeñas ferias. Más tarde, de la mano de Siruela, tocó la cima con El infinito en un junco, que, tras triunfar en Latinoamérica y países como Holanda, Dinamarca o Bélgica, será publicado en Ucrania en enero de 2023. Esta edición constituye una "hermosa metáfora" de la resistencia de los libros en contextos hostiles.

"En este caso hemos renunciado a los derechos de autor. Estamos dispuestos a ayudar de todas las formas posibles", ha señalado Vallejo, que busca "aportar un poco de luz en los sitios donde hay que defender los libros contra la censura, la violencia, el analfabetismo, la escasez y la pobreza".

Como amante de las Humanidades, Vallejo ha asegurado que "no hay que confiarse y hay que seguir resistiendo" para que estas tengan el lugar que se merecen. Subraya que "no hay que bajar la guardia" y que, por suerte, la juventud está dispuesta a leer, una actividad que, eso sí, considera que debe practicarse, siempre, desde "el placer" y "la libertad", pero no desde la imposición.

En nombre de los editores de Madrid, Gohanzález halagado la aportación de la humanista, gracias a cuya "exquisita sensibilidad" y "erudición" centenares de miles de personas en todo el mundo han podido conocer "el valor infinito de lo escrito durante miles de años".

"A Irene Vallejo le reconocemos este mérito porque, el hecho de que ella hable de libros, y que su ensayo tenga tantas relaciones que nos vinculen con el presente, y hasta con el futuro, es algo que nos emociona. El valor fundamental de El infinito en un junco es que está escrito con el corazón, con el alma y con la vida", ha señalado González.

Por su parte, como editora del ensayo, Ofelia Grande ha asegurado que nunca ha visto "un fenómeno parecido al de Irene Vallejo". "Ahora mismo han pasado poco más de tres años de la publicación del libro. En números lleva vendidos casi un millón de ejemplares. Solo en España y Latinoamérica lleva medio millón. Su libro cumple los sueños de cualquier editor: es un best seller en el mejor sentido de la palabra. Ha tenido críticas maravillosas aquí y fuera", ha señalado.

"Con Irene Vallejo, en Siruela, hemos vendido más que con cualquier otro libro", ha resaltado Grande, un logro que reconoce a Vallejo "no solo como escritora, sino también como persona". "Pocas veces hemos conocido a un autor o autora tan dispuesto, cumplidor y maravilloso", ha valorado sobre la escritora, cuya obra "es conocida ya en todo el mundo".

Irene Vallejo y 'El infinito en un junco'

Irene Vallejo Moreu (Zaragoza, 1979) es Doctora en Filología Clásica, escritora especializada en la investigación y divulgación de la cultura clásica y articulista. Su ensayo El infinito en un junco (Ediciones Siruela), que explora el surgir de la escritura y el origen del libro, acumula 46 ediciones publicadas en castellano y está siendo traducido a 39 lenguas.

Es creadora de las novelas La luz sepultada y El silbido del arquero, así como de los libros infantiles El inventor de viajes y La leyenda de las mareas mansas. A petición de la Federación de Gremios de Editores de España, también se encargó de la escritura del libro Manifiesto por la lectura.

La autora ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos, el Premio Nacional de Ensayo y el Premio el Ojo Crítico, ambos en 2019. Asimismo, su trabajo también fue aclamado con el premio Aragón, el de la SEEC a la Promoción y Difusión de los Estudios Clásicos, entre otros. Recientemente obtuvo la Medalla Carlos Fuentes y ganó el IX Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña en la FIL Guadalajara. Este año protagonizó, junto a Antonio Muñoz Molina, el discurso inaugural de la Feria de Frankfurt, en la que España fue el país invitado de honor.