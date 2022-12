Aragonès responde con un tajante "no nos resignaremos" al rechazo del Gobierno a su propuesta de referéndum

La propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, sobre pactar con el Gobierno un referéndum de independencia, ha protagonizado parte de la sesión de control que esta mañana se celebra en el Parlament. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès ha pronunciado un rotundo "no nos resignaremos" ante la ante la negativa del PSOE a la iniciativa planteada por los republicano.

Pere Aragonès se ha referido a la cuestión respondiendo a la pregunta de la diputada de la CUP Laia Estrada, que le ha pedido su posición sobre la propuesta de ERC de pactar un referéndum con el Gobierno que contemple poder declarar la independecnia si se dan las condiciones de una participación mínima del 50% con un 55% de votos a favor.

La diputada de la CUP ha remarcado a Aragonès que destacados miembros del PSOE ya han manifestado su oposición a la iniciativa de los republicanos, y el presidente relativizado esta reacción indicando a Laia Estrada que "me sorprende que le sorprenda que el Gobierno español diga que no". Aragonès ha continuado inquiriendo a Estrada si la CUP se resignará "frente a la primera negativa a celebrar este referéndum?", para zanjar la cuestión insistiendo en que "nosotros no nos resignaremos".

Finalmente, Laia Estrada ha afirmado que la propuesta de Aragonès "no va más allá de la retórica" porque, según su opinión, el Gobierno niega el derecho de autodeterminación a Cataluña y que éste es el mayor obstáculo para celebrar un referéndum. Estrada propone en esta circunstancia, confrontación democrática y movilización constante por parte de los partidarios de la independencia.