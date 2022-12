Quién es Antonela Roccuzzo, la mujer de Leo Messi: así celebró la victoria de Argentina en semifinales del Mundial de Qatar 2022

Antonela Roccuzzo es una modelo argentina, conocida también por ser la novia del famoso futbolista Leo Messi. Ambos se conocen desde la infancia, ya que nacieron en Rosario, Argentina. Sin embargo, sus caminos se separaron cuando Messi viajó hasta España para convertirse en uno de los futbolistas más reconocidos a nivel mundial.

Esto no fue impedimento para el amor y los dos volvieron a reencontrarse para terminar formando una pareja que, finalmente, saldría a la luz en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando ella acompañó al que ya era su novio para apoyarle en los partidos.

La modelo, que empezó varias carreras universitarias, como la de Odontología y la de Comunicación Social, pero abandonó ambas y se mantuvo al lado del futbolista, con quien ha acabado formando una familia, algo que compagina con sus trabajos como modelo.

Fue en el año 2012 cuando nació el primer hijo de la pareja, Thiago, al que seguiría su hijo Mateo en el año 2015. Por último, la pareja dio la bienvenida a su tercer hijo, Ciro, en 2018. Además, en 2017, un año antes de traer al mundo a su tercer hijo, Antonella y Messi se casaron en Rosario, en una ceremonia civil.

Antonela en el Mundial de Qatar 2022

Centrada en el cuidado de sus tres hijos, Antonela es un gran apoyo para Messi en su carrera profesional como futbolista. De hecho, le sigue en todas las competiciones importantes, en muchas ocasiones junto a sus hijos, para estar presentes en los partidos.

Es lo que ha sucedido en el Mundial de Qatar 2022, en el que Messi juega con Argentina el que sería su última Copa del Mundo. Así, la selección argentina ha conseguido llegar a la final del campeonato, un momento crucial para el futbolista, que a lo largo de su carrera nunca ha conseguido este título junto a su selección.

Así, la familia al completo disfrutó del partido de semifinal entre Argentina y Croacia, que terminó con un 3-0. Así, Antonela no dudó en celebrar a través de su cuenta de Instagram la victoria: "No te lo puedo explicar porque no vas a entender. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos!", ha escrito en una foto que ha compartido junto a sus hijos tras el partido.