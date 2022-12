Feijóo advierte de que la vía del referéndum en Cataluña está ya "expedita"

La vía para convocar un referéndum en Cataluña está "expedita" desde que Pedro Sánchez "despenalizó el referéndum en España y la malversación de fondos para celebrar el referéndum". Así de contundente se ha mostrado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre una posible consulta de independencia, que ERC exige y que el Gobierno ve "inconstitucional", pese a que algunos de sus miembros, como la ministra de Unidas Podemos Ione Belarra o la socialista María Jesús Montero, se abran a preguntar a los catalanes por un nuevo Estatut.

"Todo aquello que el Ejecutivo ha dicho que no iba a ocurrir ha ocurrido. Y lo que ERC ha dicho que iba a ocurrir, ha ocurrido siempre", ha advertido el líder de la oposición, tras recordar cómo el Gobierno negó en un inicio que fuera a suprimir el delito de sedición y rebajar la malversación frente a la advertencia de sus socios independentistas que anunciaron del pacto.

Feijóo también ha cargado contra la fórmula que plantea ERC en Cataluña: un referéndum en el que votara al menos el 50% de la población y que necesitaría al menos un 55% de apoyos. Lo que implicaría que "un millón de españoles pueden decidir sobre el futuro de los 47 millones que conforman del país", ha señalado el popular.

En este sentido ha hecho un llamamiento a los socialistas que ya se han mostrado en contra de las modificaciones del Código Penal, como Page y Lambán, voten en contra de ello en el Congreso porque si no "estaríamos ante una doble decepción por la falta de concordancia entre lo que predican sus líderes autonómicos y el sentido de su voto".

Y frente a los "miembros del Gobierno que han dicho que les parece bien que se celebre un referéndum", Feijóo propone adelantar elecciones para que los españoles hablen "en las urnas". "Es un momento insólito que ni el independentista mas ambicioso podía pensar", ha valorado el presidente del PP quien asegura que "lo que esta ocurriendo en España no esta validado por las urnas", porque "Sánchez dijo que no iba a hacer nada de lo que esta haciendo".

Pese a esta situación, Feijóo se mantiene contrario a la moción de censura que presentará Vox. "La moción es el 28 de mayo [elecciones municipales y autonómicas", para que voten todos los españoles, es la única moción que vale para ejercer nuestros derechos, me apunto a ella, para que todos podamos participar". El popular insiste en que su proyecto "no es el de blanquear al Gobierno sino que el Gobierno no obtenga una victoria parlamentaria cuando no tiene respaldo social".