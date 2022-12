Jorge Javier Vázquez: "Desde que no bebo me cuesta más ponerme a la tarea de ligar"

El presentador de Salvame Deluxe Jorge Javier Vazquez ha escrito en el blog de la revista Lecturas una nueva entrada en la que afirma: "Desde que no bebo me cuesta más ponerme a la tarea de ligar".

El presentador se considera "puritito fuegote" y ha expresado que durante el puente a principios de diciembre "no ligó absolutamente nada". "Van ya para seis meses sin tener ayuntamiento carnal con alguien y estoy ya bastante acostumbrado", ha escrito en el blog Vázquez, quien ya se empieza a preocupar de haber adoptado esta actitud.

Según ha relatado en el blog, desde que está más sobrio se le dificulta más coquetear. "Cuando no bebes estás más lúcido y entonces sostener conversaciones absurdas con el fin de tener sexo pues se me hace un poco más cuesta arriba", ha desvelado Jorge Javier.

El presentador admite que en este momento de su vida, es más fácil que le "toque el Euromillón" y ha sacado a la luz que no tiene ningún tipo de aplicaciones para ligar.

"En la firma de libros de Barcelona, una señora me dijo que en marzo aparecería alguien", ha rememorado Vázquez. De forma ingeniosa, transmite lo que pasa por su mente al recordar ese momento: "Si aparece en marzo es que debe vivir muy lejos". Aunque Vázquez también es consciente de que: "Si hablamos de lejanía también cabe la posibilidad de que sea australiano".