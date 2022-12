Las egolistas

¿Quieres atención? ¿Quieres interés? ¿Quieres negocio, atracción, tráfico, venta, repercusión? Haz una lista. Haz una lista de egos. Casi nadie se dará cuenta y, si lo haces bien, con el tiempo podrás ganar dinero. La fuerza del ego es impresionante y el contrapeso de la envidia de los que se queden fuera de la lista genera también una energía cinética, calorífica y potencial de gran alcance.

La última lista sonada ha sido de abogados. Se ha replicado en todas las redes sociales y ha generado comentarios y noticias. Cada uno de los cien abogados, sus amigos, clientes, conocidos y familia se convierten en una antena repetidora del producto de forma gratuita. Los que están no deberían creérselo mucho y los que no están no deberían sufrir ni preocuparse por ello. Ninguna lista sabe quién es buen o mal abogado. Es todo una ficción, un trampantojo. La lista es un producto y el ego, la autoestima, la repercusión, los contactos y las redes sociales de los que aparecen en ella son los ingredientes.

Ninguna lista sabe quién es buen o mal abogado. Es todo una ficción, un trampantojo.

Existen listas de millonarios, de emprendedores, de empresarios menores de treinta, de médicos o de agencias de marketing. De vez en cuando, aparece una lista de los mejores profesores de los que se elige a uno para que haga charlas TED y nos dé la turra durante una temporada con sus técnicas educativas. Se necesita muy poco arte y muy poca habilidad cuando sólo se trata de entretener la malignidad pública.

En una ocasión, un amigo mío hizo una lista de agencias de marketing. No incluyó la de otro y éste le escribió para recordárselo. “¿Qué quieres que ponga? Mándamelo y lo incluyo”, le dijo. Así entró en la lista y lo peor de todo es que le supuso varias oportunidades de negocio. Otro amigo publicaba una lista de la gente más elegante y había dos o tres personajes que lo llamaban para salir los primeros. Dicen las malas lenguas que algunas de estas listas son de pago y que algunos periodistas ofrecen aparecer en ellas como si fueran prostitutas. Rumores. Es el ego, amigos.