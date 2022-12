Vicente Vallés fue el invitado de este martes en El Hormiguero, donde acudió para analizar la actualidad política en España y para comentar con Pablo Motos el éxito de su libro, Operación Kazán.

"Estoy muy sorprendido, veo que hay gente que se lo ha pasado bien leyéndolo y ese era el objetivo", reconoció el presentador de Antena 3 Noticias 2. "He estado en Miami y en Milán presentándolo. Ha sido interesante", añadió.

Vicente Vallés, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Al hilo de la temática del libro, el presentador le preguntó: "¿Cómo ves a Putin ahora mismo? ¿Crees que hay posibilidad de que apriete el botón nuclear?".

"No es fácil saber qué va a ocurrir, pero analizando lo que ha pasado en este tiempo, piensas que lo que estaba en la cabeza de Putin cuando empezó la guerra no era esto", afirmó el periodista.

Que añadió: "No me atrevo a hacer un diagnóstico de lo que hay en la cabeza de Putin, quiero pensar que no, pero es verdad que alguien como él en una situación difícil es posible que hiciera algo, aunque quiero pensar también que hay vida inteligente en el Kremlin".

Motos también quiso saber qué opinaba Vallés sobre si Sánchez tendría que destituir a Irene Montero: "No sabemos qué habría hecho si fuera una ministra del PSOE, es un gobierno que en realidad son dos gobiernos, los nombramientos del sector Unidas Podemos los hace Unidas Podemos", señaló el invitado.

El último cambio de la ley del “solo sí es sí” explicado por @VicenteVallesTV #VallésEH pic.twitter.com/0WXsytYDie — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 13, 2022

"Hay días que me resultan agotadores los juegos de palabras como sedición, alta traición, malversación...", comentó el valenciano. "En el caso de la sedición es una ley ad hoc, hecha para determinadas personas con nombres y apellidos", explicó Vallés.

"Cuando se empezó a hablar de hacer algo con el delito de sedición, era de retocarlo, de rebajar las condenas, pero cuando ha llegado la hora de hacerlo, la decisión ha sido eliminar el delito, ya no existe, las personas condenadas en su día por eso, ya no lo habrán sido por aquello", añadió el periodista.

Sobre la malversación aseguró que "si robas para llevártelo tú, es una cosa, y si robas, como hicieron los condenados por sedición, para convocar un referéndum ilegal, compras urnas… si dedicas a eso el dinero, es una malversación menor".

"Después de conceder indultos, eliminar sedición y rebajar el delito de malversación, hoy Oriol Junqueras nos ha dicho cuál es el siguiente paso, un referéndum de autodeterminación", afirmó.

Y señaló que "están siguiendo el mismo ceremonial que siguieron en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que quisieron uno pactado con el Gobierno central y si no, unilateral, que es lo que finalmente ocurrió. Hoy han dicho que es lo que harán, pactarlo y si no se hace, tomarán sus propias decisiones".

"No engañan a nadie. Están en su derecho político de defender unas posiciones, que quieren una Cataluña independiente y un referéndum. Es legítimo, pero otra cosa es que para hacer eso, incumplan la normativa, que es lo que ocurrió en 2017, y es lo que veremos si sucede o no en una segunda ocasión".

"¿Hasta qué punto son determinantes las elecciones municipales de las generales?", le preguntó Motos. "Suelen serlo, pero es verdad que ahora vivimos en un mundo distinto en el que pueden no valer los análisis de siempre".

.@VicenteVallesTV expone los puntos determinantes de las elecciones municipales y autonómicas de cara a las generales #VallésEH pic.twitter.com/cWVQCJgIs4 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 13, 2022

El valenciano también comentó la actual situación de Yolanda Díaz para que Vallés diera su opinión: "El espacio a la izquierda del PSOE está por verse. Yolanda Díaz ha propuesto un proyecto muy personal que es más bien un movimiento político al que aspira que se sumen los demás".

"Desde UP es muy difícil asumir que tienen que esconder sus siglas para unirse a las de Yolanda Díaz. Pero creo que llegarán a un acuerdo porque el no acuerdo ya sucedió en Andalucía y fue catastrófico".

Y también abordaron la actual crispación política en España: "No es la primera vez que vivimos momentos de crispación, los últimos años de González en el poder son un ejemplo", aseguró.

"Lo que es nuevo es que se produzca en un parlamento tan atomizado, todos los portavoces quieren tener su cuota de campaña y hemos entrado en los discursos tuiteros", concluyó el invitado.