Tu horóscopo diario: miércoles 14 de diciembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 14 de diciembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Este es un día que empezará con mal pie para ti, tal vez con dificultades inesperadas o alguna mala noticia, sin embargo, ya a partir del mediodía en adelante, la situación irá evolucionando poco a poco a mejor hasta que finalmente terminará de un modo notablemente más alegre y positivo de como había comenzado.

Tauro

Muchas veces los esfuerzos y sacrificios merecen la pena y acaban dando los frutos esperados, y eso es, precisamente, lo que te va a suceder hoy ya sea en el trabajo, que es lo más probable según las influencias astrales, o quizás también en la vida íntima y el terreno sentimental. Hoy es un día de suerte para ti, pero con lucha.

Géminis

Hoy tendrás un día bastante inestable, de esos en los que tienes que abordar dos o tres cosas al mismo tiempo, o elegir entre dos o más alternativas. Pero si quieres que todo salga bien debes dejar que tu mente lleve el control de la situación, ahora las emociones solo te podrían confundir más o incluso llevarte al fracaso.

Cáncer

Neptuno se hallará poderoso a lo largo del día de hoy, y eso hará que te muestres especialmente intuitivo o creativo, incluso que seas capaz de captar algunas respuestas importantes a muchas de las preguntas que te haces interiormente. Es un día que podría ser muy bueno y en el que descubrirás muchas cosas buenas en ti.

Leo

Un importante viaje de trabajo te traerá mucha suerte, o también alguien podría venir a verte desde muy lejos, incluso desde el extranjero. La suerte, el éxito o la alegría te llegarán desde muy lejos, o tendrás que ir a buscarlas bastante lejos. Pero ahora lo importante es que se está acercando a ti algo muy bueno, aunque lejano.

Virgo

Este es un momento de luchar, de trabajar, de sembrar o de sacrificarse, pero no de recoger, eso sucederá más adelante, debes tener fe y saber esperar porque tus esfuerzos no van a ser en vano. Muchas veces te derrotas tu mismo con tu pesimismo o los bajones de ánimo, pero pronto descubrirás que tu lucha dará mucho fruto.

Libra

Una gran oportunidad laboral o de negocios va a llegar a tu vida. No vaciles ni titubees, este no es el momento de tener dudas sino de confiar en las cosas buenas que ahora te trae el destino. Vales más de lo que crees y quizás tu mismo no lo veas pero otros si, y te van a otorgar confianza poniendo en tus manos algo importante.

Escorpio

Hoy te encontrarás muy enojado porque vas a creer que tienes que cargar con tareas o sacrificios que no te corresponden, o bien porque el premio de todo lo que tú has luchado y sufrido al final se lo podría llevar otro. Ten confianza y deja que todo siga su curso porque finalmente el destino te pondrá en tu sitio merecido.

Sagitario

Sé prudente con tu dinero y no te metas en inversiones u operaciones demasiado arriesgadas porque las influencias astrales podrían no favorecerte. Te van a proponer un "gran negocio" o una inversión "magnífica" o algo de esas características, pero si quieres que todo vaya bien debes reflexionar antes de tomar decisiones.

Capricornio

Tienes una gran voluntad y también un enorme espíritu de lucha y de sacrificio, pero también debes tener en cuenta que no todo lo que queremos lo podemos tener por mucho que nos esforcemos. Hoy tendrás un día un poco difícil porque el destino te va a recordar cuáles son tus limitaciones y lo que no puedes conseguir.

Acuario

A menudo las personas que te rodean no te comprenden, o sacan una imagen de ti que nada tiene que ver con la realidad. Hoy mismo vas a vivir una situación de ese tipo, actuando de forma muy distinta a como hubieran hecho muchas de las personas que te rodean en un asunto relacionado con el trabajo o con tus finanzas.

Piscis

No temas al futuro, o a los problemas y amenazas del momento presente. Todo lo que tú has hecho por los demás, que ha sido mucho, va a retornar a ti multiplicado y por donde menos te esperarías. Quizás hoy mismo tengas una muestra de que esto es una realidad porque un problema se te solucionará de forma casi milagrosa.