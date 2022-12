Orestes se convierte en el primer concursante de 'Pasapalabra' en llegar a 300 programas

Orestes continúa haciendo historia en Pasapalabra. El burgalés alcanzó este martes los 300 programas en el concurso de Antena 3, donde ya ha conseguido acumular 175.200 euros.

"Me podéis rebautizar con otro nombre, en este caso, Leónidas, el líder de los 300 en las Termópilas porque esto requiere el mismo empeño y tesón para aguantar las acometidas de tañamos enemigos", afirmó el concursante.

Y, no podía faltar, comentó que "si no cuento el chiste de Leónidas me muero: Espartanos, ¿cuál es el símbolo químico del oro? Au, au, au", arrancando las carcajadas de Roberto Leal, de Rafa y de los invitados.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Ese está bien... Vamos a hacer una cosa, cada 300 programas, cuentas un chiste", admitió el presentador. Ya en serio, Orestes señaló que "cada programa es mágico, se saborean muchísimo y es una bendición".

"A pesar del cansancio que conlleva, la ilusión de cada uno te reanima siempre. Además, el bote está justo en el año del Titanic (1.912.000 euros), así que puede que choquemos contra el iceberg o lleguemos a puerto", afirmó el burgalés.

Orestes, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Leal le felicitó de parte de todo el equipo: "Eres historia de Pasapalabra, no ha habido nadie que haya estado más tiempo aquí. Hay que ser muy espartano para aguantar tantas batallas".