Sálvame ha asustado este martes a Carmen Borrego. Tras explicarle que iba a vivir un momento crucial en su experiencia en el programa, finalmente la colaboradora ha firmado un contrato como directora. Eso sí, de un día solo: el 2 de enero.

Desde el comienzo de la tertulia, los colaboradores han conocido la novedad. No obstante, la hija de María Teresa Campos ha tenido que esperar, situación que la ha impacientado, pues no conocía si era una mala o buena noticia. "Aunque me has dicho que soy una directora del paleolítico, me merezco una oportunidad", le ha comentado a David Valldeperas cuando este la retiraba para firmar un desconocido contrato.

Finalmente, sus deseos han sido órdenes: "La dirección de este programa quiere que vuelvas a dirigir", le ha indicado Valldeperas. "Voy a tener que volver a currármelo", ha señalado, contenta por la decisión del programa. Sus compañeros se han mostrado orgullosos y la han felicitado.

"Ella como directora y máxima responsable de este programa deberá decidir de que se habla, qué colaboradores vienen...", le explicaba el director. "Adiós Rafa", ha señalado Borrego al momento. Y es que ambos colaboradores han mostrado su mala relación durante todo el programa.

El director ha insistido en la gran preparación de ese día: "Yo creo que te la juegas mucho". "Si sale bien, te aplaudiremos, y si sale mal, te cortaremos la cabeza", ha añadido. "Ya sabéis la fama que ella arrastra como directora", recordaba Valldeperas, pues la "nueva" dirigente no dejó muy buen recuerdo en su anterior experiencia como tal.

Tras firmar, la han vuelto a meter en plató, sentada en una mesa de directora. "Quien me gustaría que viniera ese día de colaboradora y que demuestre que me quiere es Belén Rodríguez. Si quieres, vente", ha declarado, para sorpresa de todos sus compañeros.