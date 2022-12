Estrella Xtravaganza y Choriza May desatan una batalla que salpica a otras reinas de 'Drag Race España 2': "Estoy cansada de callarme"

Parece que la primera temporada de Drag Race España no es la única en la que están saltando chispas pues, tras los enfrentamientos de Hugáceo Crujiente con Sagittaria y el vídeo de Dovima Nurmi criticando a Pupi Poisson, ahora es Estrella Xtravangaza la que ha criticado en redes a una compañera de la profesión.

La finalista de la segunda edición, y rostro de Reinas al rescate, ha estallado este martes en Twitter contra Choriza May, artista valenciana que participó en Drag Race UK y que fue jueza invitada en España.

"Estoy cansada de callarme. Hay travestis a las que el nombre les viene hecho a medida. Choriza, eres un rato bonita", ha tuiteado Estrella, mensaje que rápidamente ha recibido respuesta: "En cambio, tú lo único que tienes de estrella es el nombre. A hablar mierdas te vas al Diario de Patricio. No me tires de la lengua". Y, siguiendo con la referencia a Patricio, de Bob Esponja, también ha publicado un vídeo en el que se destruía al personaje hecho de plastilina.

Los tuiteros no han tardado en reaccionar y han preguntado a Estrella Xtravangaza por el asunto, para que contara qué le había "robado", por el nombre de Choriza. Ante eso, la valenciana no ha dudado en criticarla a la gaditana: "Ropa ya te digo que no".

"Ya quisieras, guapa...", ha respondido la concursante de la segunda temporada. "Y pelucas tampoco. Que las tienes que andan solas", ha continuado criticando Choriza May.

Y pelucas tampoco. Que las tienes que andan solas. — Choriza (@chorizamay) December 13, 2022

"Tendrás valor de decirme eso. Voy a acabar contando lo que me dijiste el día que viniste a Drag Race España y cómo intentaste ningunearme", ha amenazado Estrella. "Yo creo que fui demasiado buena, fíjate tú", ha contestado la valenciana.

Yo creo que fui demasaido buena fijate tu... pic.twitter.com/2l52VxHHgP — Choriza (@chorizamay) December 13, 2022

Quieres que cuente todo lo que dijiste con la cámara apagada??? PREGUNTO https://t.co/g5Gxyvb5mz — Estrella Xtravaganza #SHARONNISTA (@estrellaxtra) December 13, 2022

Otras reinas de Drag Race España 2 también se han visto salpicadas, de un modo u otro, al posicionarse en el conflicto, tal y como se ha visto en las respuestas al tuit de la gaditana.

"¿Alguien me puede decir lo que está pasando? Estoy en un chill con 2% de batería y no me enteró", ha asegurado Marisa Prisa. "He sido testigo de todo, mi Estrella lo ha pasado fatal, a veces no tenía ni apetito en la gira porque hay travestis muy chorizas que van de dignas por la vida. Paga, guapa", ha contado Samantha Ballentines. "Cuenta tu verdad, cabrona", ha escrito Jota Carajota.

Alguien me puede decir lo que esta pasando? Estoy en un chill con 2% de bateria y no me entero 🤯 — Marisa Prisa (@marisaprisa) December 13, 2022

He sido testigo de todo, mi Estrella lo ha pasado fatal, a veces no tenía ni apetito en la gira, porque hay travestis MUY CHORIZASSSS que van de dignas por la vida 😒 Paga guapa y déjate de ellos con el coño de melocotón‼️🤬 — Samantha Ballentines #TeamSharonne 🎙️⭐ (@SamanthaBallent) December 13, 2022

Esto te lo dices a ti misma antes de contar una de tus historias no? — Choriza (@chorizamay) December 13, 2022

"Suelo estar de acuerdo contigo... y esto no es una excepción", ha apoyado Marina a Estrella Xtravaganza, provocando la sorpresa de Choriza May: "¿Perdona, Marina? Se me cae un mito. Dios las crea y ellas van a tirarse pedos juntas".

Ehhhh, perdona Marina? Se me cae un mito. Dios las crea y ellas van a tirarse pedos juntas. — Choriza (@chorizamay) December 13, 2022

Usa otra broma cari, ésta está más usada que tu boca — MARINA (@marina_forev3r) December 13, 2022

Sin embargo, parece que una compañera no la apoyó, y esa fue Drag Sethlas. "¿Ya termina la gira y ya empezaste a sacar tu verdadero yo?", ha preguntado la canaria. "Lo que has tardado en tirarme por tierra. Tú lo sabías y aun así...", ha contestado Estrella Xtravanganza.