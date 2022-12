Amortizar la hipoteca, ahorrar o invertir en un plan de pensiones: cuál es la opción si tienes ahorros

Cuando se ingresa un dinero extra o se tienen ahorros que se han ido acumulando durante un periodo de tiempo, muchas personas piensan en hacer algo con ello. Así, hay varias opciones: se puede optar por amortizar la hipoteca para pagar menos intereses, ahorrar el dinero o hacer un plan de pensiones, entre otras opciones.

De este modo, los expertos analizan cada una de estas opciones y tratan de dar una respuesta a los ahorradores, que en muchos casos no saben qué hacer con el dinero que tienen, algo que va a depender de la situación de cada uno de ellos.

Amortizar la hipoteca o crear un plan de pensiones

En primer lugar, un plan de pensiones es una de las formas de invertir el dinero ahorrado, destinado a tener un fondo de dinero extra cuando la persona pase a estar jubilada. Consiste en destinar una cantidad concreta de dinero cada cierto tiempo, que queda ahorrada y va acumulando rendimientos, hasta que llega la jubilación y se retira ese dinero que se ha ido ahorrando en el plan, además de conseguir el rendimiento generado con el paso del tiempo.

Puede parecer una buena idea y lo es, pero hay que tener en cuenta una de las grandes desventajas: el dinero no se puede tocar, en la mayoría de casos, hasta que no llegue la jubilación. De este modo, esta es solo una buena opción si estamos seguros que ese dinero no se va a necesitar a corto o medio plazo, tal y como indican desde Idealista.

En el caso de la amortización de la hipoteca, hay que saber que consiste en pagar por adelantado parte del dinero que se debe todavía al banco, gracias a los ahorros que se tienen, para así deber menos dinero, reducir los intereses y volver a recalcular las cuotas para pagar menos en la letra hipotecaria mes a mes.

Esas son las principales ventajas que tiene esta opción, aunque hay que tener en cuenta si la hipoteca es a tipo fijo o variable. Por ejemplo, si es a tipo fijo y se pagan pocos intereses, la cantidad que se reduce de estos puede ser menor que si la hipoteca es variable y se prevé una subida de los tipos de interés. En ese último caso, es interesante hacer la amortización.

Amortizar la hipoteca o invertir para sacar rentabilidad

Por otro lado, muchas personas descartan el plan de pensiones directamente y, entonces, piensan en si es mejor rentabilizar el dinero invirtiendo en cualquier otro fin o, por el contrario, amortizar la hipoteca.

De nuevo, las ventajas de amortizar la hipoteca siguen siendo las mismas y siguen dependiendo de los tipos de interés y de si se tiene una hipoteca fija o variable, lo que hará que se reduzca la deuda con el banco y los intereses a pagar, en mayor o menor medida.

En estos casos, "si el retorno neto de la inversión (incluyendo los impuestos que te cobrarán) es superior al interés que tiene la hipoteca, invertir te saldrá más a cuenta que amortizar anticipadamente. Si la situación es a la inversa, adelantar deuda será más conveniente", concretan desde HelpMyCash.

Hay que tener en cuenta que todas las inversiones, como las acciones o bonos, tienen siempre un riesgo de perder el dinero invertido. Así, se puede optar por invertir el dinero abriendo un depósito o una cuenta de ahorro que tenga un interés: "Con estos productos no hay peligro de que pierdas el dinero invertido, porque están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)", recogen.

Ahorrar el dinero sin rentabilizarlo

Está claro que tanto si se amortiza la hipoteca como si invierte el dinero con poco riesgo o se destina el dinero a un depósito de pensiones se consigue un beneficio real, aunque muchas personas, sobre todo las que no tienen mucho conocimiento sobre las finanzas, prefieren no tocar el dinero.

Acumular el dinero para poder ir pagando gastos imprevistos o darse algún capricho es otra de las opciones a elegir, aunque lo cierto que esto va a depender de la cantidad de dinero de la que se disponga. Si los ahorros no son excesivos, se puede optar por esta situación para no arriesgarlo y tener siempre un colchón de dinero sobre el que apoyarse cuando surja algún imprevisto.

Sin embargo, cuando la cantidad de dinero es elevada, siempre es recomendable invertir el dinero en alguna de las anteriores opciones para sacar beneficios extra. Se puede optar por derivar solo una parte de los grandes ahorros a la hipoteca o a una inversión, para así no poner en riesgo todo el dinero y tener siempre algo a mano.