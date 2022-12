Más del 70% de los expedientes de renovables siguen atascados en la Comunitat y el 15% caducan el 25 de enero

El despliegue de las energías renovables (fotovoltaica, eólica y biomasa) a través de plantas por todo el territorio valenciano se ha topado con un atasco que no es solo fruto de la lentitud burocrática, sino también producto de las discrepancias entre los socios del Consell del Botànic, principalmente PSPV y Compromís, e incluso a nivel interno en esta última formación. Más del 70% de los expedientes siguen a día de hoy atascados en la Comunitat y el 15% caducan el 25 de enero. Por este motivo, el presidente Ximo Puig ha reunido este martes a los consellers responsables de tramitarlos (Hacienda, Transición Ecológica, Política Territorial y Economía) para acelerar los procedimientos con un plan que tiene dos patas principales: más recursos humanos (es decir, más funcionarios asignados a estas tareas) y un nuevo mapa de zonas susceptibles de acoger plantas de energías renovables que tendrá en cuenta criterios paisajísticos, industriales y patrimoniales. Una vez incluidos en esta cartografía, se producirá la "aprobación inmediata" de los proyectos.

De los 391 expedientes solicitados hasta el momento (y que suman una potencia de 5.500 MW), 113 están ya resueltos y, de ellos, 45 autorizados. Quedan todavía 278 por evaluar y, dentro de este bloque, 64 tienen que estarlo el 25 de enero, ya que fueron solicitados con anterioridad a 2020 y deben cumplir el plazo dado por el Ministerio de Transición Ecológica. Puig ha garantizado que estarán visados antes de esa fecha "con más recursos humanos para hacerlo posible".

El jefe del Consell ha hecho hincapié en que se debe de tener en cuenta la complejidad de cada expediente y "no es una cuestión fácil". "Es el compromiso que tenemos y es lo que se ha evidenciado en la coalición de intereses reales por la aceleración de las renovables", ha recalcado Puig, que espera que la mayoría se resuelvan favorablemente pero, que en cualquier caso, estén resueltos.

Por otro lado, todas las consellerias han llegado a un acuerdo para realizar un mapa de zonas susceptibles de acoger plantas de renovables que tendrá en cuenta criterios paisajísticos, industriales y patrimoniales. Una vez incluidos en esta cartografía, permitirá la "aprobación inmediata" de los proyectos. Puig ha dicho que el "objetivo fundamental y prioritario" del Consell es la implantación de estas energías para que la Comunitat Valenciana pueda ser autosuficiente e incluso exportadora en 2030.

La implantación de las energías renovables ha supuesto uno de los principales desencuentros entre el PSPV, favorable a su desarrollo, y Compromís, donde conviven dos 'almas'. Por un lado, quienes abogan por acelerar la instalación de plantas solares fotovoltaicas y eólicas por todo el territorio y, por otro, un sector que critica el impacto medioambiental, paisajístico y sobre la agricultura, sobre todo en el interior despoblado. Estas discrepancias fueron uno de los argumentos esgrimidos por la vicepresidenta Aitana Mas para la destitución de Mireia Mollà al frente de la Conselleria de Transición Ecológica, a la que siguieron varios relevos de sus cargos de confianza. El último, Pedro Fresco, ex director general del citado departamento.

Puig ha insistido en que todas las consellerias están "alineadas" en esta cuestión "relevante" y en la que ha admitido que puede haber "miradas diferentes incluso desde el punto de vista territorial". En todo caso, ha advertido que "cada día que pasa que no ponemos en marcha" estas energías "estamos contaminando más e incumpliendo los objetivos de lucha contra el cambio climático". Por tanto, ha dicho, no se trata de "una cuestión neutral": "o se está a favor o ayudando a continuar con la contaminación de los combustibles fósiles", ha subrayado.

Preguntado por si la hoja de ruta también implica a los ayuntamientos, ya que hay algunos que se muestran reticentes a estas instalaciones en sus municipios, Puig ha considerado que "cada uno tiene su responsabilidad; la Generalitat tiene la suya y la está intentando impulsar". El president comprende que haya municipios que puedan tener reticencias en ciertos espacios y ha abogado por "abordarlo uno a uno".

"No se puede hacer una tortilla sin romper huevos"

No obstante, ha insistido en que "hay una operación conjunta de país" y "seguro que hay una espacio en el que no pueda ser adecuado, pero en otro sí". A su juicio, en esta cuestión se debe ser "lo más objetivos posibles" porque "no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos". "Cualquier implementación, en cualquier ámbito, puede tener un impacto", ha admitido, y ha añadido que zonas "sensibles" con LIC o Red Natura "no es el mejor de los espacios para renovables", pero hay otras zonas sin estas circunstancias.

"Necesitamos energía verde por la soberanía energética, el mantenimiento del Estado del Bienestar y porque tenemos un problema prioritario que es descarbonizar y minimizar el cambio climático. Y no hay otro plan", ha concluido.