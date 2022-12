Aparece un joven semidesnudo, desorientado y con la cuenta bancaria a cero en A Coruña tras salir de fiesta con sus amigas 

Un joven ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional en A Coruña tras aparecer semidesnudo, desorientado y con la cuenta sin dinero, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Tras lo sucedido, en la madrugada del pasado sábado y después de salir de fiesta con unas amigas, el denunciante aseguró no acordarse de nada, aunque admitió haber introducido el PIN para sustraer dinero del cajero automático, hasta el punto de llegar a vaciar su cuenta.

También presentó denuncia al no descartar la posibilidad de que fuese víctima de sumisión química, principalmente por el hecho de no recordar nada, apuntaron las fuentes consultadas. Asimismo, según ha confirmado la propia víctima, sospecha que alguien le pudo drogar en algunos de los lugares de ocio nocturno que visitó la noche del sábado, aunque las primeras pruebas no han podido determinar de qué sustancia se trataba.

Tras presentarse la denuncia, desde la Policía Nacional se ha abierto una investigación para determinar qué pudo ocurrir esa noche al joven, continuarán tomando declaración a algún acompañante de la víctima.