Belén Esteban y Paz Padilla se reencuentran en los estudios de Mediaset: "Si me hubiera saludado, yo también lo habría hecho"

Sálvame empezaba este martes con una gran novedad: Paz Padilla había llegado a las instalaciones de Mediaset. Tras haber sido despedida hace unos meses, la humorista ha vuelto a la cadena y se ha cruzado en maquillaje con Belén Esteban, con quien no terminó muy bien.

"A mí, si ella me hubiera saludado, yo la habría saludado. Cuando entro en un sitio yo saludo, y si no me saludan, yo no saludo", ha explicado la de San Blas sobre su encuentro con la cómica. "Le hubiera preguntado cómo está", ha añadido sin aparente rencor.

Ante algunos comentarios de sus compañeros, la madrileña ha sido clara: "Lo que no voy a hacer es forzar una cosa que no ha sucedido". "En estas fechas, en navidad, el ego no lleva a nada", le ha respondido Rafa Mora. Unas palabras que la colaboradora no ha compartido.

La conversación no ha quedado así: y es que Adela González ha decidido ir a buscarla en las instalaciones de Telecinco. "Yo he llegado aquí y me han tratado fenomenal todos. Y lo he recibido con todo el cariño del mundo", explicaba la presentadora mientras buscaba a Padilla.

"Ha saludado superamable a todo el mundo. ¿Estás segura de que te ha visto, Belén?", le ha lanzado desde el pasillo, pero no ha obtenido respuesta. Después de buscarla por varias partes de las instalaciones, ha llegado a la sala del croma, donde estaría la humorista. No obstante, la cómica estaba en medio de una grabación, y González no ha podido acceder a ella.