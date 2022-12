El aumento del precio de los productos básicos supone que muchas familias tengan dificultades o no puedan llegar a final de mes. Este martes, En boca de todos ha contactado en directo con Ricardo Misa, portavoz de la asociación 'Vida Digna', acerca del cierre de un comedor social en Vigo por no poder hacer frente a la subida del precio de la luz.

"Era un comedor que estaba, cada fin de semana, repartiendo entre 600 y 650 menús. No nos ha quedado otra, realmente nos vemos desbordados por los gastos, tanto los que tienen que ver con la electricidad o el gas como los tuppers y los envases donde hacemos llegar los alimentos a los usuarios. Todo va sumando y es una especie de tormenta perfecta en el sentido de que tenemos cada vez más usuarios y, entre unas cosas y otras, el comedor social 'Vida Digna' de Vigo es inviable", ha señalado Ricard.

"Ahora mismo nos vemos en la tesitura de no saber qué hacer. Estamos intentando recabar ayudas y ver por dónde se abre alguna puerta para seguir con este proyecto tan hermoso adelante. Realmente, a día de hoy es bastante complicado. Continuamos teniendo ayudas, Vigo es una ciudad tremendamente solidaria, pero no da para mucho más. Ha aumentado tanto la demanda y han subido tanto los precios que esto se está haciendo inviable en muchos sentidos", ha agregado el portavoz.

De la misma manera, el matinal de Cuatro ha contactado en directo con Sor Lucía Caram, quien ha señalado que, pese a las lluvias torrenciales, "la cola del banco de alimentos era tan grande como un día normal": "Las personas que antes no llegaban a final de mes ahora no llegan al día 13 o 14".

"La cesta de la compra ha subido muchísimo, los gastos de la energía hacen insostenible la situación y cada vez tenemos, no solo gente que no trabaja o que está en una situación que no ha podido regularizar sus papeles, sino que ha aumentado el número de trabajadores pobres. Gente que está trabajando y es imposible que puedan pagar un alquiler y las facturas de la luz y, lo que es más grave, que no pueden dar de comer cada día a sus hijos", ha destacado Caram.

Respecto a las propuestas de Podemos, Sor Lucía Caram ha apuntado: "Unidas Podemos y todos los gobiernos populistas es dejar de inventarse ayudas sociales para subvencionar la pobreza. Lo que tienen que hacer es poner estas medidas paliativas para ayudar a las familias mientras lo necesitan, pero reactivar la economía, trabajar y favorecer que pueda haber lugares de trabajo a los que la gente pueda acceder por un sueldo digno, bajar los alquileres que son abusivos y dejar de engañar a la gente".

"¿Es necesario que, por ejemplo, los jóvenes de entre 18 y 25 años les tengamos que dar una ayuda para que puedan pagar el primer alquiler? Lo que sería necesario es que no hubiera alquileres tan abusivos y se facilite su incorporación al mercado laboral. No queremos que la gente siga viviendo de las limosnas que les da el Gobierno, gastando y malgastando unos recursos que son de todos", ha agregado Sor Lucía.

Asimismo, la religiosa ha explicado que las empresas deberían poder crear "lugares de trabajo con sueldos dignos y reactivar la economía": "Tendría que haber unas tarifas especiales para el consumo de la energía. A nadie se le puede cortar la luz o el agua porque no puedan pagarla. Esto es un derecho de todos. Habría que evitar los precios abusivos que ponen las grandes empresas energéticas y los precios que se ponen a la cesta de la compra, porque muchas veces no es proporcional al momento que se está viviendo".