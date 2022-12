El PP no se opondrá a la moción de Vox, pero insiste: "Nuestra estrategia es decirle a la gente que aguante y vote en mayo"

El presidente del Partido Popular, a diferencia de lo que hizo su predecesor Pablo Casado cuando se opuso a una moción de censura contra Pedro Sánchez en 2020, garantiza a Vox la abstención del PP a esta iniciativa parlamentaria que ha anunciado Santiago Abascal contra Pedro Sánchez. "No vamos a votar que no a la moción". Así, como mínimo, el PP se abstendrá, ya que si no, iría en contra de su propuesta de adelantar las elecciones generales.

"Pedimos elecciones", sostienen fuentes de la dirección nacional del PP, que, en todo caso, advierten de que ya Sánchez presentó la moción de 2018 conta Rajoy con el compromiso de convocar elecciones y, sin embargo, tardó casi un año en hacerlo. "Hay que tener cuidado con ese tipo de precedentes". Como también advierten de que hoy en día una moción de censura solo servirá para "blanqueará al Gobierno", al no tener suficientes apoyos en el Congreso. De ahí que, la estrategia del PP "es decirle a la gente que aguante y vote en mayo".

Y así se lo hará saber Feijóo personalmente a Abascal, de quien recibió un mensaje días después de conocer por los medios que planea presentar la moción. Ahora el presidente del PP, después de haber hecho pública su postura, responderá al líder de Vox. Algunas fuentes del PP aseguran que no tratará de convencerle para que no la registre, pero otras fuentes, en cambio, sí apuestan por esta vía. "Vamos a intentar que no se presente la moción porque es un error. Confiamos en el poder de seducción del PP".

Tanto Abascal como Feijóo quieren un cambio de Gobierno, pero lo que diferencia a un líder del otro es la vía legal para hacerlo posible. Vox quiere una moción de censura y el PP, las urnas. El primero entiende que la moción sirve para cuestionar al Gobierno y abrir un debate público, mientras que, para el segundo, solo es útil si hay posibilidades reales de que haya un cambio de presidente. Y en este caso, no lo tiene.

Suponiendo que a PP, Vox y Ciudadanos se unieran los dos diputados expulsados de UPN al voto favorable a la moción de censura, esta no sumaría poco más de 150 escaños, muy lejos de la mayoría absoluta [fijada en 176 diputados] necesaria para que saliese adelante. Además, tal y como reveló este martes en Esradio, el Partido Popular ha mantenido contactos con grupos minoritarios para "saber su opinión ante una posible moción de censura" y "casi todos" les ha dicho que no la apoyarían, salvo los dos diputados de UPN y el parlamentario de Foro Asturias.

Por esta razón, el PP se opone a presentar una moción de censura propia, aunque sin oponerse a la de Vox. "El bofetón no vale en el Congreso, se le da con la papeleta". Vox, por su parte, presiona a Feijóo. "No quiere confrontar" con el presidente del Gobierno en un cara a cara, sostienen fuentes del entorno de Abascal, que dicen que si fuera una cuestión de falta de apoyos, entonces el PP debería dejar de presentar iniciativas parlamentarias porque no van a salir adelante.

Vox aún no tiene fecha para presentar la moción, pero baraja hacerlo en enero, después de las fiestas navideñas, con el fin de recordar a los españoles las últimas polémicas, como la supresión de la sedición, la rebaja de la malversación, los efectos adversos de la ley 'solo sí es sí' o la tragedia de la valla de Melilla.

El PP asume que queda aún cinco meses para las urnas, pero confía en que no se olvide: "La gente ya tiene formada una opinión sobre cómo es Pedro Sánchez". Hace un mes, en cambio, en el partido asumían que los españoles se olvidarán en las urnas de las polémicas pese al rechazo de los votantes.