El fallecimiento de Bernardo Pantoja ha supuesto un verdadero cisma en el clan. Tanto es así que, incluso, se difundieron rumores de que Isabel Pantoja habría impedido a Junco despedirse de su marido en la habitación del hospital. Unas palabras que, rápidamente, fueron desmentidas por otros miembros de la familia, como Anabel.

Además, también han sido muchas las voces que aseguraban la intención de Isabel Pantoja de echar a Junco de la vivienda que compartía con Bernardo Pantoja. Así, este martes, Beatriz Cortázar, colaboradora habitual del Club Social de El programa de Ana Rosa, ha dado algunas de las claves de esta polémica decisión.

Antes de su compañera, Joaquín Prat ha intervenido en el matinal apuntando: "Si eso es de Isabel Pantoja, al que tenía que haber pedido explicaciones y el que tenía que haber solucionado esto si vive en un piso propiedad de su hermana es el propio Bernardo".

Por su parte, Cortázar ha destacado: "Junco era conocedora y no se ha enterado de repente de la sorpresa de que la casa no es de Bernardo". Además, la periodista ha agregado: "Según me dice gente muy cercana a Isabel, esta semana había que solventar una situación legal de la propiedad, había que elevar una serie de documentos".

En lo que respecta a Junco, la periodista ha señalado: "Me dicen que se le iba a comunicar de forma amistosa que en un plazo razonable abandonara la casa porque Isabel Pantoja quiere recuperar su propiedad. Quiere recuperar la casa para solventar sus propias deudas".