Polémica en Rivas entre defensores y críticos del carril bici segregado a la izquierda de la vía

La instalación de un carril bici está causando un gran revuelo entre los vecinos del municipio de Rivas-Vaciamadrid y de hecho la Plataforma por la movilidad de Rivas ha convocado una manifestación en su contra el próximo sábado 17 de diciembre. Esto se debe a que creen que este carril situado al lado izquierdo de la vía, y que aún no está terminado, ha incrementado significativamente el tráfico de la zona e incluso la contaminación. Por su parte, los defensores del carril lo consideran más seguro, un avance para el municipio y un beneficio para la ciudadanía.

El contrato de construcción y señalización de este polémico carril bici fue adjudicado el pasado 22 de septiembre. En el proyecto se contempla la construcción de casi 21 kilómetros de carriles bici segregados por un valor de 1,4 millones de euros procedentes de los Fondos de la Unión Europea - Next Generation, los cuales están destinados a implantar Zonas de Bajas Emisiones en los municipios. Concretamente, se habilitarán un total de 26 carriles.

Según indicó el Ayuntamiento en un comunicado, la inversión incluye la instalación de separadores y de la señalización vertical y horizontal, así como también el asfaltado de algunos tramos. Asimismo, 460.000 euros de los fondos europeos se emplearían para crear isletas de refugio para los peatones y para ensanchar las aceras. Destacaron que seguirán apostando por la movilidad sostenible y por las bicicletas y recordaron que, "Rivas es la única ciudad española con Zonas de Bajas Emisiones en los entornos de todos los colegios del municipio".

La odisea de los vecinos

Una parte de los vecinos del municipio de casi 93.000 habitantes considera que movilizarse en coche se ha convertido en una odisea. Afirman que el tráfico ha incrementado considerablemente debido a que varias calles han quedado reducidas a un solo carril por sentido y que en hora punta se tardan "más de 20 minutos extras para salir de Rivas", según cuenta Carolina Suárez, vecina de la ciudad. Además, comenta que no le ve "ningún aspecto positivo" a este nuevo sistema, "ni siquiera el objetivo de menos contaminación, ya que los atascos generan más CO2.

Todo se complica cuando llega el autobús o el camión de la basura y cuando surge un imprevisto. "Hoy por hoy no se te puede averiar el coche, ni se te puede pinchar una rueda en una de esas calles sin que se monte un buen jaleo", expresa Esther G, vecina del municipio. Agrega que el carril debería ser modificado para permitir el adelantamiento cuando sea necesario y "siempre con conciencia de que el ciclista tiene prioridad en ese carril". Sin embargo, no todos los vecinos piensan lo mismo. "Creo que deberían ser eliminados al estar en las zonas céntricas de Rivas", expresa otra vecina.

También ha sido criticado el hecho de que los servicios de emergencias como las ambulancias quedan atrapadas en el tráfico. No obstante, desde el Ayuntamiento explican que las ambulancias pueden invadir el carril cuando realizan sus labores porque siempre tendrán prioridad por encima de cualquier vehículo. Las zonas de carga y descargan representarían un problema adicional, pero a los coches no se les ha permitido "ni antes ni ahora aparcar en esas zonas".

Otros vecinos han manifestado que ya existía un carril bici defectuoso en la acera que no fue diseñado de la mejor manera y, como era usado por los peatones, los ciclistas preferían usar la carretera. "Tendrían que haber usado la subvención para mejorar y y ampliar la red de carril bici ya existente en Rivas, que es bastante extensa pero está descuidada, en lugar de mutilar las principales arterias de la ciudad", continúa Esther G.

Por estos motivos, los vecinos han creado una petición en la plataforma Change.org para pedir que se retiren los carriles bici. Yohana, quien inició la reclamación, considera que "las mejoras deberían realizarse para beneficiar a los ciudadanos y no para 'vender' que Rivas apuesta por el 'medio de transporte alternativo' a cualquier precio". Continúa diciendo que al plantear cambios se deben estudiar sus consecuencias antes de actuar. Hasta ahora, casi 10.000 personas han firmado la petición.

Entrada a la rotonda del carril bici de Rivas-Vaciamadrid. MARIO F. TREJO / AYUNTAMIENTO RIVAS VACIAMADRID

A finales de noviembre fueron convocadas dos manifestaciones simultáneas: una en contra y otra a favor del carril bici. A la primera asistieron entorno a 1.000 vecinos del municipio, mientras que a la segunda acudieron un centenar de ciclistas aproximadamente. Los defensores del proyecto, convocados por la Plataforma 'Respira y Respeta Rivas', alegaron que los carriles bici son un "avance" y que en el futuro serán un beneficio para todos los ciudadanos.

La otra cara de la moneda

Paco Limón, portavoz de la plataforma 'Respira y Respeta Rivas' ha dicho que las personas que afirman que el carril es inseguro y que genera más atascos solamente están difundiendo "bulos". Considera que "no se puede culpar al carril bici de los atascos en hora punta cuando está lloviendo" y comenta que él personalmente ha cronometrado algunos atascos y que "el más largo duró 1 minuto y medio". Asimismo, explica que debido a que el proyecto no está terminado, todavía hay maquinaria en la zona que dificulta el tráfico.

Sin embargo, Limón reconoce que "no es el carril bici ideal" y que por este motivo, ya le han trasladado al Ayuntamiento ideas para mejorarlo. Entre ellas destacan el retiro de las balizas, que en su opinión, "son inútiles" y las modificaciones de los recorridos de los camiones de basura. Adicionalmente, considera que el ancho del carril dentro de las rotondas es inferior y que por lo tanto debería ampliarse.

"Los que se quejan solo quieren el segundo carril para adelantar y aparcar en doble fila".

Con respecto al hecho de que en algunas calles ahora exista un solo carril por sentido expresa que, "esas personas que lo cuestionan, solo quieren ese segundo carril para adelantar, para quejarse después de que los coches van demasiado rápido por la ciudad y para poder aparcar en doble fila, que no está permitido". Continúa diciendo que, el accidente de tránsito que se produjo la semana pasada y que muchos atribuyen al carril bici se produjo porque "uno de los coches estaba tratando de adelantar a otro a 70 km/h en una vía de 30".

Por su parte, el Ayuntamiento afirma que este accidente se produjo porque dos coches estaban esperando a que saliera otro vehículo que estaba aparcado. Posteriormente llegó un tercer coche y no le dio tiempo frenar, por lo que se produjo un choque en cadena. Después las grúas entraron y "pudieron sacar los vehículos sin problemas". Sin embargo, los vecinos afirman que a las grúas sí les fue difícil acceder para retirar los vehículos.

La alcaldesa responde

Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, defendió su decisión en declaraciones al medio local Diario de Rivas y manifestó que los carriles bici han llegado para quedarse. Además, evitó hacer una valoración del proyecto y expresó que esperará a que esté completamente terminado para realizarla.

Asimismo, Castillejo expresó que las acercas bici no son tan seguras como se piensa ya que cuando estas fueron diseñadas se pensaron para uso recreativo y que lo más seguro para las bicicletas es "situarlas en el centro o a la izquierda". Según la edil, cuando estas se colocan a la derecha se enfrentan a más peligros como "los coches en doble fila, puertas que se abren de golpe sin que te dé tiempo a reaccionar".

Un usuario en patinete circula por el carril bici de Rivas Vaciamadrid. MARIO F. TREJO / AYUNTAMIENTO RIVAS VACIAMADRID

Por otra parte, la edil hizo referencia al hecho de que esta medida contribuirá a reducir las emisiones. No obstante, los vecinos afirman que mientras se sigan produciendo tantas retenciones en zonas donde solía haber menos trafico o donde antes no existía, no será posible reducir la contaminación.

Mónica Carazo, portavoz del PSOE de Rivas, se mostró de acuerdo con la medida tomada por Castillejo. Por su parte, Jorge Badorrey, portavoz de Ciudadanos, considera que "el diseño es mejorable", ya que el carril bici no puede seguir provocando los atascos que se han visto en los últimos días. Además, destacó que la bicicleta "no puede ser la única apuesta de este equipo de Gobierno".

"En hora punta Rivas Vaciamadrid es una auténtica ratonera".

La portavoz del PP de Rivas Vaciamadrid ha sido muy crítica con el proyecto, ya que ha calificado este sistema como una "aberración" y ha pedido "la paralización inmediata de los carriles bici". Además, resaltó que los fondos europeos debían haber sido empleados en mejorar los carriles existentes.

Desde Podemos expresaron que se debe escuchar a las personas que dicen "no" al carril bici para tratar de encontrar el problema y solucionarlo. Por su parte, Vox criticó la medida al afirmar que "el Gobierno municipal es especialista en crear problemas donde no los hay" y que ahora, gracias a su proyecto, "en hora punta Rivas Vaciamadrid es una auténtica ratonera".