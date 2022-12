El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha dejado en el aire este martes su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023. La formación que lidera Rocío Monasterio ha asegurado que tiene "muy difícil" votar a favor o abstenerse en la votación del próximo día 22, una postura esta segunda que ya había anunciado la semana pasada. El portavoz adjunto del partido en la Asamblea regional, Íñigo Henríquez de Luna, se ha manifestado en estos términos tras conocerse que sus enmiendas parciales al texto del Gobierno, que no llegaron a tiempo al registro, han quedado finalmente rechazadas.

El lunes pasado, Vox ya planteó en la Mesa de la Cámara que fue un error informático el que les llevó a rebasar el plazo seis minutos. El máximo órgano de Gobierno de la Asamblea no consideró acreditado este hecho y no validó las enmiendas. Sin embargo, Vox presentó este lunes un escrito de reconsideración que ha obligado a la Mesa a examinar el asunto de nuevo.

Esa iniciativa se ha vuelto a despachar con una respuesta negativa, lo que ha llevado a Vox a anunciar que en este momento la abstención que ya habían comunicado el pasado lunes, necesaria para que prospere el proyecto de ley, está en el aire. "Es tremendamente difícil", ha señalado Íñigo Henríquez de Luna, portavoz de Vox en la Asamblea, que su partido vote a favor o se abstenga en la votación de Presupuestos.

La respuesta de los 'populares' no se ha hecho esperar. Su portavoz en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, ha acusado a Vox de "mentir" porque en un informe elaborado por los servicios de la Asamblea no ha quedado acreditado ningún fallo informático. "El informe deja muy claro que no ha habido ningún fallo técnico que justifique el retraso en la presentación de enmiendas", ha señalado el diputado popular. "Si Vox quiere abrazarse a la izquierda y votar en contra de los Presupuestos con ellos, es una decisión que tendrán que tomar ellos", ha agregado.

