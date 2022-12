José Sánchez desvela lo poco que le pagaron por participar en 'La isla de las tentaciones' y "las tres caras" del 'reality': "Si lo sé, no voy"

Adelina Seres y José Sánchez fueron participantes de la primera edición de La isla de las tentaciones, uno de los programas más exitosos de Mediaset. Sin embargo, a tenor de las declaraciones del joven, no parece que su paso por el reality les haya dejado un buen recuerdo.

Así lo ha confesado José, que ha revelado en el podcast Me voy a ir yendo muchos datos y curiosidades del programa de Cuarzo, como el sueldo que cobraron o cómo se edita.

"Con el programa no se gana dinero. Ha pasado ya mucho tiempo y yo puedo hablar de todo sin problema...", asegura el ex guardia civil, que revela el caché que tenían. "El contrato que los dos firmamos era de 1.000 euros. Fue una sorpresa que me llevé cuando me fui a firmar el contrato. Yo hablaba con la chica con la que estaba en ese momento y estuvimos pensando que cuánto cobraríamos", relata, ya que, pensaban, tanto él como su pareja, cobrarían con los derechos de imagen "mínimo 6.000 u 8.000 euros".

Entonces, ¿por qué aceptaron? "¿Que cómo te venden la moto...? Diciendo que el éxito te viene después...", responde.

Además, revela que si hubiera sabido "el tipo de programa que era, nunca hubiera ido", denunciando que ellos firmaron "un tipo de programa", pero que, al verlo, se dieron cuenta de que era "otra cosa" totalmente diferente, algo que define como "las tres caras" de La isla de las tentaciones.

"Un programa fue el que a mí me dijeron en la mesa para firmar el contrato, luego yo viví otro programa, el de in situ con la grabación y lo que se grabó, pero luego vives un tercer programa, el que se editó y se transmitió por la tele", explica José, dejando claro que "no tiene nada que ver ninguno de los tres".

"Se pone en contacto una persona que trabaja en una productora de televisión que van a hacer un programa en el que encajamos a la perfección y que va a fomentar el amor, el respeto y la fidelidad. Eso es lo que se propaga, pero luego lo que interesa es otra cosa", remata.