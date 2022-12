Después de que Sheila conociera a los veinte pretendientes dispuestos a conquistarla en 'Para toda la vida: The Bachelorette', algunos de ellos no quisieron perder el tiempo y aprovechaban la ocasión que podían para interesarse por Sheila y así llamar la atención sobre el resto. Jordi logró hacerlo, pero su pregunta no causó una buena sensación.

A Sheila le habían preguntado por sus aficiones. "Me gusta leer, la meditación y el deporte", explicó ella. Con la meditación había mucha intriga así que Sheila compartió con ellos que en un momento de su vida se había sentido "desestructurada" y que la meditación le había ayudado a centrarse.

El momento estaba siendo de lo más íntimo y cómplice, ya que Sheila estaba compartiendo con sus pretendientes algo muy personal. En ese momento, Jordi dejó 'en shock' a todos preguntando lo siguiente: "Eres 100% natural, ¿no?", se cuestionaba.

Sheila, sorprendida, salió del paso preguntando que si se refería al físico o a su personalidad. Jordi preguntó por el físico, y ella amablemente respondió que sí aunque la pregunta no le sentó nada bien.

"Me pareció tan desagradable. Creo que es una falta de respeto hacia una persona preguntar ciertas cosas y además delante de tanta gente", confesó después Sheila.

Sin embargo, la participante de 'Para toda la vida: The Bachelorette' no se cortó a la hora de decírselo en privado. "Creo que ha estado fuera de lugar, sobre todo en el momento", le dijo a Jordi. El pretendiente se justificó diciendo que él ya lo sabía pero que "quería todo el mundo lo supiera". Las explicaciones no convencieron a Sheila.